Les Rockets dévoilent des maillots City Edition inspirés des Houston Oilers

Les Rockets mettent tout en œuvre pour leurs maillots City Edition.

À trois semaines de la saison NBA, les équipes de la ligue présentent leurs maillots City Edition pour l’année à venir. Ces uniformes semblent toujours susciter une tonne de débats entre les fans, même si beaucoup sont en mesure de convenir que ces maillots font un bon travail pour représenter l’ambiance de leurs villes respectives. Au milieu de l’échange de Russell Westbrook contre John Wall, les Rockets ont décidé de dévoiler leurs maillots City Edition hier soir, et comme vous pouvez le voir dans les images ci-dessous, ils ont des vibrations lourdes des Houston Oilers. Les maillots et les shorts sont d’une nuance brillante de bleu poudre, le tout tandis que des rayures rouges et blanches sont placées partout. À bien des égards, ces uniformes correspondent aux infâmes Travis ScottAir Jordan 4. En règle générale, ces maillots entraînent des réactions polarisantes, même si, avec ce maillot, cela n’a tout simplement pas été le cas. Au lieu de cela, les fans les ont universellement félicités, en particulier les shorts. Même JJ Watt des Texans de Houston a donné son avis sur la question, notant qu’il allait avoir besoin d’un uniforme pour sa collection. Dites-nous ce que vous pensez des maillots City Edition des Rockets, dans les commentaires ci-dessous.