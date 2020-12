Les roches lunaires chinoises sont officiellement en route vers la Terre alors que la sonde Chang’e 5 quitte l’orbite lunaire

De la Chine Chang’e 5 l’orbiteur rentre chez lui pour la dernière étape de sa mission de collecter des échantillons lunaires frais de la lune.

L’orbiteur a commencé à tirer quatre moteurs de 150 Newton à 20h51 HNE samedi (12 décembre) (0151 GMT, 9h51 heure de Pékin le 13 décembre) à 230 kilomètres au-dessus de la lune. Les moteurs ont cessé de brûler 22 minutes plus tard après avoir placé le vaisseau spatial sur une route vers la Terre.

La mission entre maintenant dans la dernière phase de sa quête de 23 jours pour livrer les premiers échantillons lunaires sur Terre depuis 1976. Les scientifiques espèrent que le matériel apportera un aperçu des mystères de l’histoire de notre plus proche voisin céleste.

À 22 h 13 HNE dimanche (13 décembre) (3 h 13 GMT, 11 h 13 heure de Pékin le 14 décembre), le vaisseau spatial a effectué une manœuvre de correction de trajectoire – une autre brûlure de petits moteurs pour affiner son chemin de retour.

Chang’e 5 devrait atteindre la Terre vers mercredi 16 décembre et livrer sa précieuse cargaison de matériel lunaire collecté de l’Oceanus Procellarum de la lune, ou « Ocean of Storms ». Les scientifiques veulent analyser les échantillons dans des laboratoires sur Terre pour confirmer les théories selon lesquelles cette zone de la lune est faite de roches beaucoup plus jeunes que d’autres régions.

Un conteneur transportant environ 4,4 lb (2 kilogrammes) d’échantillons lunaires se trouve à l’intérieur d’une capsule de rentrée fixée à l’orbiteur. Plus près de la Terre, la capsule de rentrée se séparera de l’orbiteur et tentera d’entrer dans l’atmosphère.

La capsule de rentrée Chang’e 5 va d’abord «sauter» l’atmosphère une fois pour l’aider à ralentir, car un voyage de retour de la lune implique des vitesses beaucoup plus élevées que le retour d’une orbite terrestre basse. Après la rentrée, les parachutes ralentiront la descente de la capsule vers le sol dans une zone de la Mongolie intérieure où les astronautes chinois atterriront également après des visites dans l’espace.

Représentation de l’orbiteur Chang’e 5 changeant de trajectoire pour retourner sur Terre. (Crédit d’image: CNSA)

La mission complexe et audacieuse a commencé le 23 novembre, lorsqu’une fusée Longue 5 mars lancé le vaisseau spatial Chang’e 5 en quatre parties. Le vaisseau spatial est entré en orbite lunaire un peu plus de quatre jours plus tard et peu de temps après, l’atterrisseur de mission et un véhicule d’ascension se sont séparés de l’orbiteur.

L’atterrisseur a fait un atterrissage spectaculaire près d’un pic volcanique nommé Mons Rümker le 1er décembre. collecte d’échantillons avec une perceuse et un bras robotique et chargé le matériau dans un véhicule d’ascension.

Le véhicule d’ascension décollé depuis le sommet de l’atterrisseur le 3 décembre et le 5 décembre, le petit vaisseau spatial a terminé le tout premier robot rendez-vous et amarrage en orbite lunaire avec l’orbiteur Chang’e 5 en attente. Après avoir transféré les échantillons au véhicule de rentrée attaché à l’orbiteur, le véhicule d’ascension a été largué et plus tard commandé à impact sur la lune pour éviter de créer des débris en orbite lunaire.

Illustration du voyage de Chang’e 5 de la Terre à la Lune et inversement. (Crédit d’image: CNSA)

L’orbiteur a quant à lui attendu le bon moment pour arrêter de faire le tour de la lune et se diriger vers la maison.

Après leur arrivée cette semaine, les échantillons seront livrés à un laboratoire spécialement construit à Pékin où la préparation, l’analyse et le stockage des roches lunaires commenceront.

Les scientifiques utiliseront la datation radiométrique pour confirmer l’âge des nouveaux échantillons, qui peuvent contenir des roches issues du volcanisme de stade avancé aussi jeunes, géologiquement parlant, que 1,2 milliard d’années. Les échantillons prélevés précédemment par Apollon et les missions soviétiques de Luna dans les années 60 et 70 ont toutes plus de 3 milliards d’années.

