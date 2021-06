Les rochers sur l’astéroïde Ryugu sont étonnamment moelleux, selon la sonde japonaise Hayabusa2

Les rochers sur les astéroïdes peuvent être aux trois quarts creux ou plus, une découverte qui pourrait aider à mieux comprendre la façon dont la Terre et d’autres planètes se sont formées, selon une nouvelle étude.

La première étape de la formation planétaire a commencé avec des blocs de construction connus sous le nom de planétésimaux, des morceaux de roche allant des astéroïdes aux planètes naines. Des recherches antérieures suggéraient que les planétésimaux pourraient avoir commencé sous la forme de touffes de poussière très poreuses et pelucheuses qui se sont compactées avec le temps, la chaleur, la gravité et les impacts. Mais cette idée n’a pas encore été prouvée, a déclaré à 45secondes.fr l’auteur principal de l’étude, Naoya Sakatani, spécialiste des planètes à l’Université Rikkyo au Japon.

Récemment, le vaisseau spatial japonais Hayabusa2 a découvert que Ryugu, un astéroïde géocroiseur en forme de diamant de 2 790 pieds de large (850 mètres), est recouvert de roches qui sont environ 30 à 50 % poreuses. Maintenant, Sakatani et ses collègues ont découvert que ces rochers peuvent être constitués de plus de 70% d’espace vide, ou à peu près aussi poreux que les travaux antérieurs suggéraient que les planétésimaux anciens l’étaient, suggérant que les roches peuvent contenir des vestiges du système solaire primitif.

En rapport: Des échantillons de l’astéroïde Ryugu arrivent au Japon après l’atterrissage réussi de la capsule Hayabusa2

Les chercheurs ont utilisé la caméra infrarouge thermique de Hayabusa2 pour analyser la surface de Ryugu et ont découvert deux points chauds isolés. Le télescope du vaisseau spatial a capturé des images haute résolution de l’un d’eux, révélant qu’il possédait un groupe de rochers situé près du centre d’un cratère d’environ 9 m de large.

Plus les zones de Ryugu sont poreuses, moins elles contiennent de matière et plus elles sont faciles à chauffer. Sur la base de la chaleur de ces points chauds, les scientifiques ont estimé que le groupe de rochers dans ce premier point chaud était de 72 % à 91 % poreux. Bien qu’ils n’aient pas pu confirmer si l’autre hotspot avait des rochers, la chaleur qu’ils ont détectée suggérait que la roche était poreuse à environ 71%.

Les chercheurs ont noté que les rochers du hotspot de Ryugu sont à peu près aussi poreux que les corps des comètes. Des travaux antérieurs ont noté que les comètes sont probablement des vestiges des planétésimaux d’origine, et Sakatani et ses collègues ont suggéré que les rochers du hotspot de Ryugu pourraient également être des vestiges d’anciens planétésimaux, dont les impacts cosmiques ont explosé sous la surface de Ryugu.

Une origine possible de ces blocs extrêmement poreux est qu’ils se sont formés après des impacts cosmiques. Cependant, Hayabusa2 avait tiré un boulet de canon sur Ryugu et n’a vu aucun rocher poreux de la même manière apparaître à la suite de cet impact artificiel, suggérant que les rochers poreux sur l’astéroïde ne provenaient pas de collisions.

En rapport: D’étranges roches brillantes révèlent un aperçu du passé violent de l’astéroïde Ryugu

Découvrir des détails sur la nature originelle des planétésimaux pourrait faire la lumière sur la façon dont les planètes se sont formées. Par exemple, les scientifiques ont précédemment noté que si les planétésimaux sont aussi duveteux que les chercheurs le soupçonnent de plus en plus, ils pourraient alors s’effondrer plus facilement lors des impacts, les rendant moins susceptibles d’éjecter des fragments avec une grande force pour briser d’autres astéroïdes.

En 2019, Hayabusa2 a capturé des échantillons de la surface de Ryugu et a réussi à les ramener sur Terre en décembre 2020. Des morceaux de roche très poreuse et probablement extrêmement ancienne peuvent être inclus dans ces échantillons, ce qui pourrait aider à en révéler davantage sur la nature des éléments constitutifs du système solaire. Cependant, l’analyse de cette roche s’avérera difficile « en raison de ses propriétés fragiles », a déclaré Sakatani.

Les scientifiques ont détaillé leurs découvertes en ligne le 24 mai dans la revue Nature Astronomy.

Suivez Charles Q. Choi sur Twitter @cqchoi. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.