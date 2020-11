Les robots ne provoqueront pas l’apocalypse pour les travailleurs: plus que détruire des emplois, ils les transformeront, disent-ils au MIT

Cet article pourrait être écrit par un robot. Ce n’est pas et pour l’instant je garde mon emploi, mais ma peur, comme celle de beaucoup d’autres travailleurs dans divers domaines, est en si ces robots et ces systèmes d’intelligence artificielle ne finiront pas par nous remplacer tous.

L’idée a été débattue dans le passé, mais maintenant une nouvelle étude du MIT (PDF) apparaît dans laquelle ils essaient de nous rassurer tous. « L’apocalypse du travail du robot n’est pas à l’horizon immédiat« , soulignent-ils, indiquant que les innovations rendront certains emplois occupés par des machines, mais que cette révolution générera également de nouveaux emplois, et il existe des données qui soutiennent cette affirmation.

L’Apocalypse

L’histoire elle-même le prouve: 63% des emplois occupés en 2018 n’existaient pas en 1940. « Plus qu’une révolution robotique du lieu de travail, nous assistons à une évolution technologique progressive. »

Cette évolution affectera sans aucun doute les travailleurs à revenus moyens ou faibles, et l’un des responsables de l’étude, David Autor, a expliqué que «le ciel ne tombe pas, mais il descend». Pour s’adapter, assure-t-il, nous devons comprendre le changement technologique cela se produit.

Le MIT étudie la situation depuis deux ans, et ils ont souligné comment « si les innovations ne fournissent pas d’opportunités, elles créent une peur palpable de l’avenir«Cela peut conduire à des différences politiques et régionales et à la méfiance à la fois dans les institutions et dans l’innovation elle-même de tout segment.

Ce travail a abouti à six conclusions différentes, parmi lesquelles la première s’est démarquée, qui parle de la vous remplacez des emplois existants et créez de nouveaux emplois, il ne les supprime pas tous d’un coup. »Ainsi, si les postes de montage, de conciergerie ou de réceptionniste ont été supprimés, de nouveaux emplois ont été créés dans des domaines comme les énergies renouvelables, l’informatique ou la santé.

Il y avait d’autres conclusions pertinentes. Plutôt que de remplacer ou d’imiter un travail humain, bon nombre de ces innovations la capacité et la productivité des travailleurs augmentent. L’étude montre clairement qu’il est nécessaire d’investir sur le marché du travail, d’ajuster les salaires et de promouvoir les possibilités de formation afin que les compétences des travailleurs ne deviennent pas obsolètes.

Pour ces chercheurs, il est crucial que «les gens soient réceptifs»: les changements sont évidents, et ils obligent les travailleurs à ne pas rejeter ces innovations qui transforment notre monde, ils s’adaptent et en profitent à leur avantage. Reste à savoir si nous pourrons le faire.

Image | Unsplash

Via | MIT