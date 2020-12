Les robots Boston Dynamics savent maintenant danser et ils le font mieux que beaucoup d’entre nous

Si un jour les robots envahissent le monde, ils danseront sur nos tombes, maintenant aussi littéralement. Boston Dynamics, l’une des entreprises les plus prometteuses de ce secteur, nous montre les nouvelles capacités de leurs robots: danser. Avec la chanson ‘Do You Love Me?’ En arrière-plan, les trois robots de la compagnie dansent pendant plus de deux minutes avec un équilibre et une coordination surprenants.





La vidéo commence avec Atlas (le robot humanoïde) danser dans une chorégraphie avec un autre Atlas. Plus tard, Spot (le chien robot) se joint pour attirer tous les regards et enfin le troisième robot Boston Dynamics apparaît également, se déplaçant sur deux roues, en maintenant toujours l’équilibre. Il est temps de profiter de la vidéo:

La vérité est que ce n’est pas la première fois que Boston Dynamics montre l’un de ses engins dansant. Il y a deux ans, nous avons vu Spot danser «Uptown Funk». Nous l’avons également vu danser dans un stade récemment. Cependant, dans cette vidéo, vous pouvez voir dans toute sa splendeur les capacités des trois robots à sauter, se tenir sur une jambe et se balancer en douceur sans perdre l’équilibre à tout moment. Atlas, autant qu’on pèse, danse mieux que beaucoup d’entre nous.

S’exhiber au monde et surtout à Hyundai

À travers le passé Les robots Boston Dynamics nous ont montré de quoi ils sont capables. Atlas sait courir et faire du parkour. De son côté, Spot a une force incroyable, ouvre des portes et est à l’abri des abus.

Tout cela a servi à montrer qu’il y a un avenir prometteur dans ce domaine. Cependant, en même temps, il y a eu une autre situation curieuse: l’entreprise a changé de propriétaire trois fois. Il a d’abord été acquis par Google, puis vendu à SoftBank et est récemment devenu une partie de Hyundai.

Pour le moment, Boston Dynamics a mis en vente Spot et il est déjà utilisé dans des environnements réels tels que la police, les études d’architecture ou la médecine. Atlas et Handle (le robot bipède) sont toujours en développement et n’étant que des prototypes.

