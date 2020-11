Les rivières cachées du Groenland: elles trouvent sous les traces de glace d’un cours de rivière de plus de mille kilomètres que l’on pensait ne pas exister

Lorsque Javier Reverte, l’un des grands écrivains de voyage du pays, est décédé il y a quelques jours, un commentaire courant dans les nécrologies et les rassemblements sociaux était que il n’y a pas de monde à découvrir. Il n’y aura plus de Pedro Páez, le premier Européen à visiter les sources du Nil Bleu en 1618; Il n’y aura plus de Francisco de Orellana, le premier Européen à accompagner, en aval, les eaux de l’Amazone; Il n’y aura plus de Tenzing Norgays, ni d’Edmund Hillarys, personne ne montera jamais l’Everest pour la première fois, sont-ils venus dire.

Cependant, le monde ne cesse de nous surprendre et, à en juger par ce que nous dit le dernier numéro de Cryosphère, il y a encore des rivières à découvrir. Dans ce cas, une très longue rivière souterraine qui traverse le cœur du Groenland et se jette au nord de l’île, dans le fjord Petermann. Son histoire, pleine de malentendus et de données contradictoires, est digne d’un livre d’aventures.

À la recherche de rivières sous la glace

Car, en passant en revue les études radar qui avaient cartographié le substrat rocheux du Groenland, Christopher Chambers et Ralf Greve se sont rendu compte qu’ils avaient détecté une immense vallée souterraine dont nous savions très peu de choses. Les modèles informatiques suggéraient que cette vallée était segmentée; C’est la structure orographique empêchait les eaux souterraines de s’écouler à travers la vallée vers la mer. Alors ils se sont demandé ce qui se passerait si la vallée s’ouvrait.

Ces chercheurs de l’Université d’Hokkaido ont réalisé de nombreuses simulations pour comparer la dynamique de l’eau dans le nord du Groenland avec et sans segmentation de la vallée. Les résultats pourraient ne surprendre personne (sans surprise, les différences entre avoir un énorme drain dans l’Arctique et ne pas l’avoir étaient épouvantables) Ce qui a surpris les chercheurs, c’est qu’en comparant les résultats, tout semblait indiquer que la vallée n’était pas segmentée: que la rivière était là.

En analysant les simulations précédentes, ils ont découvert que les «segments» de vallée apparaissaient là où il n’y avait pas d’analyse radar directe. Autrement dit, là où les données ont été simulées. Pourraient-ils se tromper? Au vu de ce travail, oui car bien sûr « les résultats sont cohérents avec [la existencia de] une longue rivière sous-glaciaire»explique Chambers.

Cependant, le travail est très préliminaire et «il reste une incertitude considérable» sur ce à quoi ressemble cette rivière. À l’heure actuelle, nous ne savons pas avec certitude combien d’eau coule dans la vallée ou si elle sort réellement dans le fjord Petermann. « Des recherches supplémentaires sont nécessaires, mais une chose est claire: dans ce monde il y a encore beaucoup à découvrir.

Image | Jennifer Latuperisa Andresen