Les Rings of Power Showrunners disent que l’identité de l’étranger est « une question ouverte »

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a mis fin à sa première saison avec la confirmation de deux grands noms de la loi de Tolkien grâce à la révélation que Halbrand est en fait Sauron, tandis que The Stranger s’est révélé être un « bon sorcier », laissant croire qu’il est le futur Gandalf. Bien sûr, ayant déjà tiré le tapis avec les révélations de Sauron, l’identité de The Stranger est-elle vraiment si simple ? Selon Les anneaux de pouvoir showrunners, JD Payne et Patrick McKay, ce n’est pas le cas. En apparaissant sur Le podcast officiel Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoirla paire a expliqué:

PAYNE: Eh bien, ce que je dirais, c’est que nous savons que les sorciers peuvent être bons et mauvais. Et les sorciers sont de la même classe que Sauron. MCKAY: Ouais, ce sont tous les deux des Maiars. PAYNE: Donc, la réponse est, il n’y a aucun moment où, « C’est un sorcier, oh génial, tout va bien. » Parce que les sorciers peuvent être aussi mauvais et dangereux, ils peuvent être des rivaux pour Sauron, ou des alliés de Sauron, et le voyage de The Stranger continuera. Donc, je pense que c’est encore une question ouverte, bien que je pense qu’à la fin du huitième épisode, il semble vraiment être une force pour le bien.

Alors que de nombreux fans ont émis l’hypothèse que The Stranger était Gandalf depuis sa première apparition grâce à ses vêtements gris et à sa barbe, il pourrait y avoir une autre tournure dans l’histoire de The Stranger. Gandalf n’est pas le seul sorcier sur la Terre du Milieu au moment où Le Hobbit arrive, et il y en a un autre que cet être gris et apparemment puissant mais bénin pourrait être.





L’étranger est-il en fait Saroumane plutôt que Gandalf ?

Alors que tous les indicateurs indiquent actuellement que The Stranger est l’un des premiers Gandalf, en particulier avec sa déclaration «suivez votre nez» et sa déclaration «d’être bon», la tradition du monde de Tolkien signifie que son sorcier gris et sinueux pourrait en fait être Saroumane le Blanc dans sa forme grise.

Dans Le Seigneur des Anneaux, après sa bataille avec le Balrog, Gandalf est renvoyé sur la Terre du Milieu sous le nom de Gandalf le Blanc. Bien que Saroumane ne soit considéré que comme « le Blanc » lors des événements de Le Seigneur des Anneaux, à quel point il a également été corrompu par le pouvoir de Sauron, il n’était clairement pas toujours sous cette forme, ni un partenaire avec les maux de la Terre du Milieu. Cela signifie que malgré l’apparence débraillée et amicale de The Stanger dans la première saison de Les anneaux de pouvoirtout cela pourrait changer dans les saisons à venir.

Cependant, Les anneaux de pouvoir sera probablement loin de révéler la véritable identité de The Stranger, avec sa deuxième saison qui tourne seulement maintenant et qui ne devrait pas être diffusée sur Prime Video avant 2024. Cela laisse beaucoup de temps aux fans pour créer et développer plus de théories sur exactement qui le sorcier gris est et quelles épreuves l’attendent plus tard dans la série.

Saison 1 de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est en streaming dans son intégralité sur Prime Video maintenant.