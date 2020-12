Les rêves NBA de LiAngelo Ball sont peut-être terminés et Twitter pense que c’est assez drôle

Lonzo Ball est arrivé en NBA, tout comme son plus jeune frère LaMelo, après que le joueur de 19 ans ait été sélectionné comme numéro 3 au repêchage par les Charlotte Hornets le mois dernier.

Mais le frère du milieu LiAngelo Ball n’a pas eu la même chance, car il vient d’être renoncé par les Pistons de Detroit. Il a signé avec l’équipe il y a environ une semaine et demie pour un contrat d’un an non garanti.

Ensuite, pendant la pré-saison, LiAngelo n’a même pas joué une seule minute et n’a pas eu la chance de montrer ce qu’il pouvait faire.

Pensez-vous qu’il arrivera un jour dans une équipe de la NBA? Twitter pense que tout est drôle:

Les pistons ont vraiment amené gelo ball pour augmenter le nombre de leurs abonnés sur les réseaux sociaux, puis l’ont coupé lmaooo https://t.co/LmXBktfAFf – Jean (@iam_johnw) 14 décembre 2020

LiAngelo quand il rentre à la maison et annonce la nouvelle à LaVar: pic.twitter.com/FytZ6IWEKO – Compte de brûleur de Rosa Parks (@Rosasburner) 14 décembre 2020

Lavar regardant Gelo comme pic.twitter.com/XbAmGD5eUW – CLÉ🇭🇹 (@ peter68759524) 14 décembre 2020