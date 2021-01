Les revenus de Zomato doublent à Rs 2743 crore, les pertes en hausse de 138% à Rs 2386 crore

Selon Tofler, les dépenses totales de la société dirigée par Deepinder Goyal pour l’exercice ont été rapportées à Rs 5 006 crore.

La plate-forme de livraison de nourriture Zomato a déclaré ses revenus pour l’exercice 2019-20 à Rs 2743 crore sur une base consolidée, en hausse d’environ 100% depuis le dernier exercice. La licorne basée à Gurugram a également signalé une perte nette consolidée de 2386 crore Rs au cours du même exercice, en hausse de 138% par rapport à l’exercice précédent, a montré des documents réglementaires provenant de la plateforme de veille économique. Tofler. Les dépenses totales de Zomato pour l’exercice fiscal ont été rapportées à Rs 5,006 crore.

Au cours de l’exercice, Zomato avait acheté certains actifs spécifiés et reçu les avantages de certains engagements s’élevant à environ Rs 1 376 crore d’Uber France Systems Private Limited contre l’émission de 76 376 actions préférentielles cumulatives obligatoirement convertibles.

Au cours de l’année sous revue, le capital-actions autorisé de la société est passé d’environ Rs 272 crore à plus de Rs 422 crore. Au cours de l’exercice, la société a levé Rs 353 crore d’Antfin Singapore Holdings Private Limited et Rs 38 crore de Pacific Horizon Investment Trust PLC.

L’année dernière, Uber a annoncé avoir vendu les activités indiennes d’Uber Eats à Zomato pour une participation de 9,99% dans Zomato. Uber a vendu son entreprise de livraison de nourriture indienne à Zomato pour 206 millions de dollars.

En décembre 2020, Zomato a achevé sa collecte de fonds principale d’une valeur de 660 millions de dollars, portant sa valorisation à 3,9 milliards de dollars. La levée de fonds a permis à 10 nouveaux investisseurs de rejoindre Zomato, notamment Tiger Global Management, Baillie Gifford, Luxor Capital, Kora Capital, Steadview, D1 Capital et Mirae Asset. Zomato a également levé 140 millions de dollars dans le cadre d’une transaction secondaire.

