Les revenus de Snapdeal augmentent légèrement à Rs 846 crore au cours de l’exercice 2019-2020

Le 24 décembre, le détaillant en ligne local Snapdeal a déclaré un revenu d’exploitation consolidé de Rs 846,4 crore pour l’ensemble de l’exercice 2019-20 (FY20), légèrement supérieur à Rs 839,4 crore en FY19. La société de commerce électronique a déclaré que la croissance des revenus était affectée par les investissements dans les activités d’expansion du marché. Le chiffre d’affaires total a légèrement baissé de 916 crore Rs en FY20, contre Rs 925,3 crore en FY19, en raison de la baisse des financements et autres revenus, a ajouté la société.

«Au cours de l’exercice 20, Snapdeal a poursuivi ses investissements dans des activités d’expansion du marché qui ont contribué à faire croître le marché au-delà des seules marques, des centres urbains et d’un public principalement anglophone. Les investissements ponctuels réservés par Snapdeal au cours de l’exercice 20 en raison de ces initiatives sont pris en compte dans le FY20 perte de Rs 274 crore d’environ Rs 186 crore en FY19, « dit-il.

Snapdeal a noté qu’il avait investi dans des projets vidéo, vernaculaires et autres projets stratégiques, visant à développer le marché en ligne parmi les nouveaux utilisateurs. Alors que l’exercice en cours a connu des perturbations récurrentes et un sentiment de consommation modéré en raison de la sécurité et des préoccupations économiques, les avantages de ces initiatives de croissance devraient se manifester au cours des prochaines années, a-t-il ajouté.

La société a vu plus de personnes se rendre sur sa plateforme pour faire des achats, le nombre passant de 19 millions en FY19 à 27 millions d’acheteurs en FY20. Conformément à l’objectif de la société de développer le segment de valeur, plus de 85% des commandes de Snapdeal ont été expédiées à des clients vivant en dehors des 10 principales villes de l’France, a-t-il déclaré.

La société a déclaré qu’au cours des derniers mois, Snapdeal s’était associé à des acteurs régionaux de la logistique dans l’Andhra Pradesh, le Gujarat, l’Uttarakhand et le Punjab dans le cadre de l’expansion de son réseau. Il a également étendu ses opérations de centre d’appels au-delà des villes métropolitaines vers des villes plus petites comme Shimla. Dans l’exercice financier en cours, Snapdeal a ajouté une interface vernaculaire en huit langues, à savoir l’hindi, le tamoul, le kannada, le télougou, le malayalam, le gujarati, le punjabi et le marathi, pour servir un nombre croissant d’utilisateurs de plus petits.

