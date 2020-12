Les revenus de Flipkart India ont augmenté de 12% au cours de l’exercice 2020 alors même que les pertes chutent de 18%

Le géant du e-commerce Flipkart voit non seulement une augmentation de ses revenus mais aussi des dépenses pour l’exercice 2020.

Flipkart, la principale entreprise de commerce électronique appartenant à Walmart, a déclaré un chiffre d’affaires de 34610 crore Rs pour l’exercice 2019-2020. Il s’agit d’une augmentation de 12% par rapport à 30 931 crores de Rs l’année précédente 2018-2019. La perte nette de la société au cours de l’année, à 3150 crore Rs, a chuté de 18% par rapport à 3835 crore Rs en 2018-2019, ont rapporté des documents réglementaires de la plateforme de veille économique. Tofler.

D’autre part, les dépenses ont vu une augmentation marginale de 8,6 pour cent à Rs 37 760 crore de Rs 34 766 crore au cours de ladite période selon les rapports de Tofler. Engagé dans les affaires de distribution en gros de téléphones portables, de téléviseurs, d’ordinateurs portables, de tablettes, d’accessoires mobiles, de chaussures, de vêtements, etc., sur une base interentreprises, avait des « achats de stocks ou de biens dans le commerce » d’une valeur de 37636 crore Rs au cours de l’exercice 2020 en hausse de Rs 34,396 crore sous les dépenses de l’exercice précédent. Au cours de l’exercice 2020, la société a attribué un total de parts de capital d’une valeur de 4455 crore Rs à Flipkart Private Limited Singapore.

Selon les rapports, le National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) a ordonné à la Commission de la concurrence de l’Inde (CCI) d’ouvrir une enquête contre Flipkart India Private Limited et Flipkart Internet Private Limited pour certaines questions découlant d’une ordonnance de la CCI datée du 6 novembre 2018. Les deux entités ont déposé un recours civil devant la Cour suprême pour contester l’ordonnance, qui est actuellement pendante.

Les cotisations statutaires contestées de la société de 2011 à cet exercice étaient de Rs 173 crore, dont Rs 27 crore a été payé sous protestation, selon les registres. Les forums où ces différends étaient en suspens comprenaient le commissaire à l’impôt sur le revenu (appels), le co-commissaire aux impôts commerciaux (appels) et le sous-commissaire d’appel.

Flipkart et son rival Amazon, parmi d’autres, ont été témoins de ventes à succès pendant les fêtes de fin d’année. La vente festive en ligne de l’Inde en un mois (d’octobre à novembre) s’est élevée à 8,3 milliards de dollars de ventes brutes, y compris pour les marques et les vendeurs, en hausse de 65% d’une année sur l’autre.

