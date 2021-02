Les revendeurs ruinent le 25e anniversaire de Pokémon chez McDonald’s

Les revendeurs réalisent des bénéfices sur les articles promotionnels spéciaux de McDonalds, célébrant le 25 ans de Pokémon.

@McDonalds @ Pokémon J’espère que vous ferez une certaine forme de contrôle d’inventaire pour vos cartes Pokémon promotionnelles, car une partie de votre stock est vendue dans des boîtes scellées, ce qui signifie qu’elles ne parviennent même pas à vos magasins Bien que la même chose se soit produite avec Tim Hortons Hockey aussi . Au détail 1,99 € pic.twitter.com/kX8qZyRX2V – cartes de sport redphoenix (@redphoenixcards)

McDonald’s a récemment lancé un Happy Meal en édition limitée dans le cadre des célébrations. Le repas comprend un Boîte en forme de Pikachu et 50 cartes Pokémon, y compris les cartes holographiques spéciales.

Il n’a pas fallu longtemps aux revendeurs et aux passionnés de Pokémon pour se lancer dans la promotion, acheter les repas en vrac et revendre les cartes sur eBay. Chaque repas coûtant environ 2,49 USD, les revendeurs peuvent facilement réaliser des bénéfices s’ils ouvrent un paquet avec seulement quelques cartes précieuses.

Les Les revendeurs sont davantage motivés par la récente montée en popularité des cartes Pokémon, alimenté par la communauté des passionnés de YouTube et de Twitch qui ouvrent des cartes avec l’appareil photo. Plus tôt cette année, un passionné a acheté une boîte d’origine non ouverte pour plus de 400 000 €.

Tandis que McDonalds n’a pas encore commenté la situation, Nintendo a publié aujourd’hui une déclaration détaillant ses efforts pour réimprimer les extensions. des jeux de cartes Pokémon affectés à la «capacité maximale».