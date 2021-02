Les rétroviseurs numériques arrivent à la Lexus ES 300h et remportent une «édition spéciale»

C’était le premier modèle à intégrer des rétroviseurs numériques standard (au Japon en 2018), devant l’Audi e-tron, mais seulement maintenant le Lexus ES 300h commence à les proposer de série en Europe, dans la version «Luxe», sa spécification la plus élevée.

Ce n’est pas la seule nouveauté du modèle japonais, car il est également devenu disponible sur le marché portugais avec une nouvelle version «Special Edition».

Disponible par 62 900 euros, l’ES 300h «Special Edition» apporte avec elle un système multimédia avec un écran de 12 pouces, compatible avec les systèmes Apple CarPlay et Android Auto et un chargeur sans fil. Il se distingue également par son volant et ses sièges recouverts de cuir «Tahara» et de jantes en alliage léger de 18 pouces.

Les fameux rétroviseurs numériques ES 300h sont de série sur la version « Luxe » en Europe.

La Lexus ES 300h

Testée par nos soins il y a quelque temps, la Lexus ES 300h partage la plate-forme Architecture-Global K (GA-K) avec la Toyota Camry.

À l’instar de la grande majorité des propositions de Lexus (le cabriolet LC 500 que nous avons testé récemment est l’une des exceptions), l’ES 300h utilise une mécanique hybride, d’où la désignation 300h (sur d’autres marchés, il n’y a que des versions avec moteur thermique).

Dans cette optique, sous le capot, nous trouvons un quatre cylindres de 2,5 litres dans une ligne atmosphérique qui fonctionne selon le cycle Atkinson, auquel un moteur électrique et une e-CVT sont combinés pour obtenir une puissance maximale combinée de 218 ch.