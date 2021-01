Les retrouvailles entre amis se poursuivent, Lisa Kudrow a déjà tourné un petit quelque chose

Même si copains terminé il y a dix-sept ans, le spectacle reste l’un des morceaux de programmation de sitcom les plus populaires jamais créés. À tel point que HBO voulait lancer son nouveau service de streaming HBO Max avec un copains épisode spécial de retrouvailles. La spéciale a été abandonnée en raison de l’urgence sanitaire mondiale de l’année dernière. Dans une récente interview, Lisa Kudrow, qui a joué Phoebe Buffay dans la série, a confirmé qu’ils prévoyaient toujours de tourner la spéciale « au début du printemps ».

« Il y a différentes facettes, certaines déjà paquets de choses. Je ne sais pas, complètement. Je ne sais vraiment pas, mais j’ai déjà pré-tourné quelque chose pour cela, donc nous le faisons définitivement, car j’ai déjà tourné un petit quelque chose. «

Après copains terminé, la distribution principale d’acteurs a connu un succès variable au cinéma et à la télévision. Au fil des ans, alors que les six protagonistes se sont toujours exprimés de l’affection les uns pour les autres et le temps qu’ils ont passé ensemble dans la série, ils ont également réitéré leur désir de sortir de l’héritage de la série. David Schwimmer et Jennifer Aniston étaient particulièrement catégoriques sur le fait de vouloir explorer différents rôles en tant qu’acteurs au lieu d’être toujours connus sous le nom de Ross et Rachel.

Mais alors que les acteurs ont essayé de passer à autre chose, le monde a refusé. copains joue sur une chaîne ou une autre dans le monde entier depuis deux décennies, et les chaînes de streaming n’ont fait que renforcer la popularité de l’émission. Partout où les six leads allaient, dans les talk-shows et lors des interviews, on leur copains, et si les acteurs pourraient se réunir pour un spectacle de réunion.

Dans le passé, tous les acteurs ont fermement nié toutes les rumeurs de retrouvailles. Mais alors HBO Max est entré dans l’équation. Warner avait besoin d’un programme sûr et agréable pour les gens pour lancer sa toute nouvelle plateforme de streaming, et ils ont décidé que Spécial réunion d’amis sera ce spectacle. Les six prospects ont reçu des paiements gigantesques pour accepter la réunion, et Robert Greenblatt, président de WarnerMedia Entertainment et Direct-To-Consumer, a annoncé l’arrivée triomphante de HBO Max avec le copains spécial réunion.

« HBO Max rassemblera les diverses richesses de WarnerMedia pour créer une programmation et des expériences utilisateur inédites sur une plate-forme de streaming. La programmation de classe mondiale de HBO ouvre la voie, dont la qualité sera le principe directeur de notre nouvelle gamme de Max Originals , nos acquisitions passionnantes et le meilleur des bibliothèques Warner Bros., à commencer par le phénomène des «Amis». Sous la direction de deux des plus grands visionnaires créatifs – Casey Bloys (HBO) et Kevin Reilly (contenu original et acquisitions) – et deux des experts numériques les plus expérimentés – Tony Goncalves et Andy Forssell – je suis convaincu qu’eux et leurs équipes dédiées proposeront la meilleure narration au monde à un public de tous âges, où et quand ils le voudront. «

Le spécial retrouvailles ne sera pas un nouvel épisode scénarisé de copains, mais mettra plutôt en vedette les six pistes se réunissant à l’écran pour parler de l’émission et explorer son héritage. Espérons que la spéciale ne sera plus retardée et que les fans pourront enfin revoir le gang. Cette nouvelle provient du podcast Walking Into Rooms.

