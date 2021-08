Les retrouvailles dont rêvent les fans de The Walking Dead

Avec plus d’une décennie d’émissions, Les morts qui marchent se prépare pour ce qui sera le dernier de ses accouchements. Les fans de l’émission créée par Franck Darabont ils méritent un adieu à la hauteur et pour Norman Reedus il y a quelque chose qui ne peut pas être manqué. L’acteur qui joue Daryl Dixon demandé les retrouvailles entre son personnage et Rick grime (Andrew Lincoln).







L’acteur de Les morts qui marchent bavardé avec Bande dessinée avant le lancement des nouveaux épisodes (qui a créé le premier exclusivement pour AMC +). Dans l’interview, il a fait référence à ce que Rick grime Moyens pour Daryl. C’est un frère. Par conséquent, il veut que lorsque Lincoln revenir à l’écran d’affichage « Quelque chose de vrai ».

Lorsqu’on lui a demandé comment il imagine que cela pourrait être la réunion la plus attendue pour les fans de Les morts qui marchent, Roseau il n’hésita pas une seconde. « Je pense que je sais ce qui se passerait. Je rencontrerais Meule par accident, il souriait, je souriais, je laisserais probablement couler une petite larme et puis le frapperais au visage « , a déclaré l’artiste avec le plus d’expérience dans le spectacle AMC.

Andrew Lincoln a dit au revoir à la série dans le neuvième volet. (IMDb)



À Roseau, la relation entre Meule Oui Daryl était substantiel pour que son caractère progresse et sorte de son « La prison émotionnelle ». En ce sens, il a assuré : «Il a vraiment laissé Daryl entrer en tant que frère. Je pense que le truc du frère est vraiment devenu une grosse affaire, surtout après Merle. ». Bien entendu, il n’a pas oublié de souligner la contribution de Carole (Mélissa mcbride) dans la progression de votre personnage.

Le spin-off de Carol et Daryl arrive

L’univers de Les morts qui marchent a commencé son expansion main dans la main avec Craindre le mort-vivant et puis avec Monde au-delà, qui a commencé à être diffusé l’année dernière. En outre, il existe une trilogie de films mettant en vedette Andrew Lincoln qui montrera ce qui est arrivé à Rick grime après l’explosion sur le pont et son départ du spectacle.

On ne sait pas encore quand la série sera diffusée. (IMDb)



Un des spin-off le plus attendu par les fans de la série Franck Darabont auront comme axes centraux Carole déjà Daryl. Les personnages ont réussi à établir une excellente relation dans l’apocalypse zombie, et entre les deux, ils se sont aidés à grandir. Dans une interview avec IMDb, Roseau souligné que la nouvelle série « Ça ne ressemblera pas du tout à The Walking Dead ». Il est bon de se rappeler qu’à la sortie de l’émission, normand Tenu: « J’aime la façon dont ces personnages interagissent et se rapportent les uns aux autres à tant de niveaux et j’ai hâte de voir où va leur voyage à partir d’ici. ».