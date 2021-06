Les retraits de Rafael Nadal et Naomi Osaka à Wimbledon mettent en évidence les doubles standards

Rafael Nadal, vingt fois vainqueur du Grand Chelem, sautera les Jeux olympiques de Wimbledon et de Toyko, rejoignant Naomi Osaka en tant qu’autre star du tennis qui s’est retirée de la compétition pendant la saison la plus mouvementée du sport.

Après s’être retirée de Roland-Garros en mai, Osaka a maintenant annoncé qu’elle sauterait également Wimbledon, poursuivant sa pause jusqu’aux Jeux olympiques de Toyko cet été, pour lesquels elle envisage actuellement de revenir.

Et tandis qu’Osaka est celle qui prévoit de maintenir son engagement à participer aux Jeux olympiques d’été, qui commencent le 23 juillet, les deux champions rencontrent des réactions nettement différentes de la part du monde du tennis.

Bref, Nadal est loué, Osaka est critiqué.

Pourquoi Rafael Nadal et Naomi Osaka se sont-ils retirés de Wimbledon ?

Nadal a exprimé des inquiétudes pour sa santé en critiquant le délai de deux semaines entre la terre battue de Roland Garros et le court en gazon de Wimbledon, qui, selon lui, « n’a pas facilité la récupération de mon corps après la saison toujours exigeante sur terre battue ».

Les blessures ont entravé la carrière de Nadal et les courts en gazon sont bien documentés pour être défavorables à la star. Ce sera sa troisième fois à sauter Wimbledon depuis 2009.

Nadal a déclaré qu’il « écoutait mon corps », soulignant son désir de préserver son bien-être général.

« L’objectif est de prolonger ma carrière et de continuer à faire ce qui me rend heureux », a-t-il écrit sur Twitter.

Une déclaration faite par l’agent d’Osaka en son nom a simplement expliqué qu’elle poursuivrait sa pause du tennis, « prenant du temps personnel avec ses amis et sa famille ».

Il y a quelques semaines à peine, elle s’était retirée de Roland-Garros après avoir fait face à de sévères réactions négatives pour avoir refusé de participer aux conférences de presse obligatoires, ce qui, selon elle, était dû à « aucun respect pour la santé mentale des athlètes ».

Il y a un double standard apparent dans le contraste frappant entre les réactions aux sorties de la compétition de tennis de Rafael Nadal et Naomi Osaka.

La réponse à Nadal sur les réseaux sociaux a été largement dominée par la compassion, comme il se doit. Le bien-être personnel est bien sûr plus important que de faire un spectacle pour les fans de tennis, n’est-ce pas ?

Cependant, à la suite de la sortie de Roland-Garros de Naomi Osaka et des coups de fouet qu’elle a subis, le double standard des réactions envers les deux stars du tennis est indéniable.

Osaka a fait les gros titres fin mai lorsque son refus de participer à la couverture médiatique de Roland-Garros lui a valu une amende de 15 000 € avant qu’elle ne se retire finalement de la compétition.

Après avoir cité des problèmes de santé mentale, Osaka a été mise au pilori pour « comportement de diva », avant d’être finalement forcée de révéler une longue bataille contre la dépression et l’anxiété qui avait terni sa capacité à exercer des fonctions médiatiques.

Le critique le plus tristement célèbre de Grande-Bretagne, Piers Morgan, a qualifié Osaka de «petite madame la plus pétulante du sport mondial».

Nadal, quant à lui, a fait l’objet d’éloges de la part des fans et les organisations sportives pareillement, qui semblent seulement reconnaître la nécessité de donner la priorité à son bien-être lorsque ce bien-être en question est celui d’un homme.

Il n’y a pas de différence entre le désir de Nadal de « faire ce qui me rend heureux » et le désir d’Osaka de donner la priorité à sa santé mentale, mais un seul semblait frotter les gens dans le mauvais sens.

Nadal lui-même a critiqué publiquement la décision d’Osaka de quitter Roland-Garros.

Tout en soulignant son respect pour sa décision, Nadal a fait valoir que « sans la presse… nous ne serons probablement pas les athlètes que nous sommes aujourd’hui ».

Il a ajouté, apparemment sans ironie, même à la lumière de ses propres retraits passés, « Nous savons à quoi nous nous engageons en tant que joueurs de tennis professionnels. »

Poursuivant, Nadal a ajouté: « Je ne peux pas vraiment commenter ce que ressent Naomi ou ses décisions qu’elle prend. Parfois, les conférences de presse sont difficiles, bien sûr, mais ce n’est pas non plus quelque chose qui me dérange. »

Ses commentaires sont représentatifs d’un thème plus large dans la critique d’Osaka, une incapacité à discerner que juste parce qu’une personne peut gérer quelque chose ne signifie pas qu’une autre personne peut ou devrait aussi.

La décision d’Osaka de rester en dehors de la compétition pour le moment et de prendre du temps personnel déclenche une conversation importante sur la nécessité d’arrêter de séparer la santé mentale et physique.

Ce n’est pas parce qu’une blessure ne peut être vue ou mesurée qu’elle est invalide.

Après tout, Naomi Osaka n’a peut-être jamais été mise à l’écart par une blessure au dos comme Nadal, mais elle ne l’a pas encore critiqué pour s’être occupé de lui parce que ce n’est « pas quelque chose qui la dérange ».

Même Nadal lui-même a fait ce lien, impliquant que le programme intense du tennis était aussi exigeant physiquement que mentalement, tout en déclarant explicitement qu’il choisissait de se retirer de la compétition avant que l’un ou les deux ne se détériorent.

Avec deux des noms les plus célèbres du tennis qui se retirent de certaines des compétitions les plus célèbres du sport, il est peut-être temps pour le monde du tennis de se replier sur lui-même et de remettre en question les pressions exercées sur les athlètes.

Alors que les médias attaquaient Osaka, des stars du sport de Serena Williams à Kyrie Irving ont offert leur compassion et leurs éloges à la star japonaise pour son honnêteté.

Et, heureusement, les gens de Wimbledon lui ont donné un cri positif.

Et si ceux qui ressentent directement la pression de l’industrie du sport peuvent comprendre le besoin de prendre du temps, il n’y a aucune raison pour que le reste d’entre nous ne le fasse pas non plus.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre elle sur Twitter pour plus.