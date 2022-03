Les retombées des garçons sont toujours discutées, disent les producteurs

Seth Rogen et Evan Goldberg ont révélé qu’ils proposaient toujours de nouvelles idées pour les retombées de The Boys.

Les garçons spin-off animé Diabolique a frappé Prime Video aujourd’hui, apportant un nouveau bras de la série de bandes dessinées à la plate-forme et avec la troisième saison de l’émission phare qui débute en juin, il reste encore beaucoup à venir de la série sur les « Supes » moins qu’héroïques et le groupe de miliciens tentant de les faire tomber. Selon les producteurs exécutifs Seth Rogen et Evan Goldberg, le potentiel de la franchise est quelque chose qui ne fera que continuer à croître car ils proposent toujours de nouvelles idées dérivées.

Basé sur les bandes dessinées de Garth Ennis et Darick Robertson, Les garçons a fait ses débuts sur Prime Video en 2019 et est devenu un succès instantané. Après avoir suivi sa première saison sanglante et scandaleuse avec une seconde encore plus extravagante, il n’y aura qu’une escalade de la violence et de la dépravation à venir dans le retour de cette année pour la série. La série ayant déjà sauté dans une arène animée avec The Boys Presents : Diaboliquequi présente les principaux acteurs revenant à des versions animées vocales de leurs personnages, il y a toujours une question de savoir où Les garçons pourrait se diriger ensuite.

S’adressant à Variety, Rogen et Goldberg ont parlé de la nouvelle série dérivée et ont ensuite expliqué qu’il n’y a jamais de moment où ils ne pensent pas à ce que pourrait être le prochain spin-off. Comme la série animée couvre de nombreuses histoires courtes de 12 à 14 minutes, telles que l’histoire de Laser Baby dans le premier épisode, et la paire a laissé entendre que certaines séries pourraient finir par être transformées en d’autres séries. Goldberg a dit :

« Nous parlons tout le temps de retombées. Nous travaillons sur de nombreuses idées différentes. Certains n’arriveront pas, d’autres le feront. Mais je pense que nous avons plus de franchise à faire. Nous pouvons grandir. Nous pouvons grandir comme Laser Baby.

The Boys a déjà un spin-off en direct, mais ce ne sera pas le dernier





Il ne sera pas surprenant d’apprendre qu’une quatrième saison de Les garçons reçoit le feu vert vers la sortie de la saison 3, et il serait insensé d’exclure une autre série d’épisodes animés dans le Diabolique séries. Actuellement, Amazon a déjà lancé une série dérivée d’action en direct axée sur un collège Supe, qui sera essentiellement une parodie de Marvel. X Men. Cette émission, qui n’a pas encore révélé son titre, se concentrera sur un groupe plus jeune de Supes qui luttent pour contrôler leurs pouvoirs tout en rivalisant pour «sauver» des villes à travers l’Amérique.





Amazon voudra évidemment voir Les garçons la franchise s’est propagée aussi loin que possible alors qu’elle est en concurrence avec un nombre croissant de plateformes de streaming qui cherchent toutes à attirer le public avec des adresses IP uniques. Les propriétés de bandes dessinées sont une grande entreprise en ce moment et il y a de grands spectacles et films à venir dans un proche avenir, comme l’adaptation de Neil Gaimen par Netflix. Marchand de sablel’énorme gamme de séries Marvel de Disney + et HBO Max élargissant leur sortie DC avec des goûts de leur Fille chauve-souris film. Où Les garçons va ensuite est quelque chose qui fait définitivement l’objet de discussions actives, et il ne faudra sûrement pas longtemps avant que d’autres retombées soient annoncées.





