Les retombées de Mortal Kombat seraient en cours de développement chez HBO Max

De nouveaux projets dans le Combat mortel l’univers de redémarrage serait en préparation. En 2021, il est difficile d’évaluer avec précision le succès d’une sortie de film majeur, une question rendue plus difficile avec les sorties jour et date. Pendant toute l’année, Warner Bros. a sorti des sorties à succès sur HBO Max le même jour que leurs premières en salles, et Combat mortel est devenu l’un de ces films en avril.

Selon Variety, les dirigeants de studio de Warner Bros. affirment que les mesures de streaming sur HBO Max ont été conformes aux ventes de billets. En d’autres termes, lorsqu’un film de Warner Bros. fonctionne bien au box-office, il a également attiré un nombre élevé de téléspectateurs avec sa diffusion sur HBO Max. De même, les films qui ne fonctionnent pas si bien au cinéma ne sont généralement pas regardés sur le service de streaming. Dans tous les cas, le studio envisagera autant les numéros de streaming que le box-office pour donner le feu vert aux futurs projets.

Avec tout cela en tête, le cinéaste Denis Villeneuve doit attendre de voir comment son Dune le film le fait à sa sortie avant qu’il ne sache avec certitude si la suite prévue se produit. Son accord avec HBO Max lui donnerait l’assurance que la suite se produira tant que le film sera adopté par les abonnés de HBO Max, même si les ventes de billets au box-office sont diminuées. Variety rapporte également que Warner Bros. développe toujours des suites à d’autres films qui ont eu une sortie hybride.

Le rapport nomme spécifiquement Combat mortel comme l’un de ces films, notant que le studio « développe d’autres personnages dans son univers Mortal Kombat ». Décrire ces plans comme se concentrant sur « d’autres personnages » semblerait suggérer des retombées, peut-être pour présenter des personnages qui n’apparaissaient pas dans le premier film, ou pour approfondir l’histoire des autres. Il convient de noter que Joe Taslim dit qu’il a signé pour apparaître dans plusieurs films sous le nom de Sub-Zero. Il y a aussi des favoris des fans comme Kitana que les fans veulent vraiment voir ajoutés à ce nouvel univers cinématographique.

Bien sûr, l’un des noms les plus populaires que les gens veulent voir est le prochain Johnny Cage. Si Combat mortel 2 arrive, il semble probable que Johnny sera inclus dans la suite potentielle, bien que le film de suivi n’ait pas encore été officiellement annoncé. La superstar de la WWE The Miz a fait du lobbying pour le rôle, et il a même obtenu l’approbation de Joel McHale, qui interprète Johnny Cage dans le récent film d’animation Combat mortel films.

« Énorme. Je pense qu’il est parfait », a déclaré McHale à propos de The Miz. « Je ne plaisante pas. Je pense qu’il a fière allure. Il a l’air du rôle et j’ai interagi avec lui plusieurs fois et il est vraiment sympa. Je pense qu’il est vraiment bon. Je l’ai vu dans plusieurs choses différentes et J’étais comme, ‘Oh, ce type peut le faire.’ Non pas que je lance la chose, mais oui, je pense qu’il serait parfait. Il n’est définitivement pas en forme physique et devrait se remettre en forme, mais, vous savez, de petites choses. «

Simon McQuoid réalisé Combat mortel sur un scénario de Greg Russo et Dave Callaham. Ce fut un grand succès pour HBO Max en avril, servant de lancement de film le plus réussi à ce jour sur le streamer. Pour tous ceux qui l’ont manqué, le film est récemment revenu sur HBO Max. Cette nouvelle nous vient de Variety.

Sujets : Mortal Kombat, Film d’animation Mortal Kombat