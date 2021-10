Les retards de livraison auront-ils un impact sur les cadeaux de Noël ? Détails de la chaîne d’approvisionnement

Un boom des achats post-pandémique a causé des problèmes de chaîne d’approvisionnement partout aux États-Unis alors que les restrictions sur COVID-19 continuent de se desserrer et que des injections de rappel sont administrées.

Le contraire est également vrai. Étant donné que les ports qui gèrent l’importation de biens de consommation manquent de personnel en raison de la pandémie, la chaîne d’approvisionnement a été ralentie.

Et bien que la situation actuelle soit frustrante, les choses pourraient empirer à l’approche des Fêtes.

Les retards de livraison auront-ils un impact sur les cadeaux de Noël ?

Le chef d’UPS a exhorté les consommateurs à acheter leurs cadeaux de Noël tôt de peur que la crise des transports se poursuive.

Plus tôt cette année, CBS San Francisco a signalé qu’un nombre record de navires attendaient d’être déchargés dans leurs ports.

« Nous avons établi un record historique. Nous n’avons jamais rien vu de tel auparavant, c’est sans précédent », a déclaré la porte-parole du port d’Oakland, Marilyn Sandifur. « Chaque fois que vous voyez des porte-conteneurs mouiller dans la baie, sachez que c’est inhabituel. »

Elle dit que c’est le port le plus achalandé de ses 94 ans d’histoire.

Isaac Larian, PDG de MGA Entertainment, le fabricant de la gamme à succès LOL Surprise Doll, affirme qu’ils ont « quatre cent quarante-cinq conteneurs autour de l’eau », leurs expéditions n’ont pas encore été livrées à Los Angeles.

Alors que les restrictions liées à la pandémie continuent de se relâcher tandis que les taux de chômage restent élevés, les exportations et les importations explosent alors que les consommateurs du monde entier vident leur portefeuille.

« Nous ne constatons pas seulement une forte augmentation des importations », déclare Sandifur. « Vous savez que cette demande de biens se produit dans le monde entier. Nous exportons donc aussi pas mal de marchandises.

Ces poussées et traînées de la chaîne d’approvisionnement devraient se poursuivre jusqu’en 2022, car il est peu probable que le consumérisme diminue à l’approche de la saison des vacances.

Selon une nouvelle enquête de CreditCards.com, plus d’un quart des acheteurs de vacances vont commencer avant la fin de ce mois, tandis que plus de la moitié prévoient de commencer avant Halloween.

« Je dis aux gens en plaisantant à moitié ‘Commandez vos cadeaux de Noël maintenant car sinon le jour de Noël, il se peut qu’il y ait juste une photo de quelque chose qui n’arrivera pas avant février ou mars' », a déclaré le président international du géant de l’expédition UPS, Scott Price, dans un entretien avec l’AFP.

Il mentionne également que les faibles taux de vaccination dans les principaux pays en développement entraîneront des pénuries supplémentaires de matières premières et de composants.

« C’est une bonne idée de commencer tôt », a déclaré Ted Rossman, analyste principal du secteur pour CreditCards.com. « Et si vous voyez quelque chose que vous voulez, et que vous voulez l’obtenir pour l’un de vos amis ou membres de votre famille, il est probablement bon de sauter dessus. »

Hier, Amazon a annoncé plus tôt que jamais des « offres dignes du Black Friday », probablement en raison des problèmes de chaîne d’approvisionnement dans le pays.

Les acheteurs peuvent s’attendre à des « offres épiques » quotidiennes sur le site jusqu’en octobre et novembre – avec des ventes de marques populaires comme Apple, KitchenAid, Hasbro, Sony, Bose et Shark.

Target a également annoncé la semaine dernière qu’ils prendraient une longueur d’avance sur les virées shopping des Fêtes.

« À l’approche de la saison des fêtes, les clients sont ravis de faire leurs achats tôt et notre équipe est prête à les aider à se préparer afin qu’ils puissent célébrer ce qui compte le plus – passer du temps avec leur famille et leurs amis », a déclaré Christina Hennington, vice-présidente exécutive et directrice de la croissance. à la cible.

Ils ramènent leurs « jours d’offres cibles » du 10 au 12 octobre et introduisent une « Garantie d’égalisation des prix pendant les Fêtes » du 10 octobre au 24 décembre.

« Nouveau cette année, les clients peuvent demander un ajustement de prix sur tous les articles achetés chez Target du 10 octobre au 24 décembre si le détaillant baisse le prix plus tard dans la saison, éliminant ainsi le stress et les conjectures de la recherche d’offres », ont-ils annoncé sur leur communiqué de presse.

Alors que Target et Amazon ouvrent leurs portes tôt, d’autres détaillants feront probablement de même pour anticiper les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui se poursuivront au cours de la nouvelle année.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.