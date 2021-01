Les résultats décevants de l’essai chinois CoronaVac représentent un revers pour les pays en développement

14 janv.2021 13:34:50 IST

Des scientifiques brésiliens ont déclassé l’efficacité d’un vaccin contre le coronavirus chinois qu’ils ont salué comme un triomphe majeur la semaine dernière, diminuant les espoirs d’un vaccin qui pourrait être rapidement produit et facilement distribué pour aider les pays en développement. Des responsables de l’Institut Butantan de São Paulo ont déclaré mardi qu’un essai mené au Brésil avait montré que le vaccin CoronaVac, fabriqué par la société Sinovac basée à Pékin, avait un taux d’efficacité d’un peu plus de 50%. Ce taux, légèrement au-dessus du niveau de référence qui, selon l’Organisation mondiale de la santé, rendrait un vaccin efficace pour un usage général, était bien inférieur au niveau de 78% annoncé la semaine dernière.

Les implications pourraient être importantes pour un vaccin crucial pour la diplomatie sanitaire mondiale de la Chine. Au moins 10 pays ont commandé plus de 380 millions de doses de l’inoculation Sinovac, CoronaVac, bien que les agences de réglementation ne l’aient pas encore entièrement approuvée.

Un haut responsable de Hong Kong, une région administrative spéciale de Chine qui avait déjà commandé CoronaVac, a déclaré mercredi qu’un comité consultatif examinerait strictement le vaccin sur la base des données des essais cliniques avant son déploiement là-bas.

«Les pays qui ont commandé les vaccins fabriqués en Chine vont probablement remettre en question l’utilité de ces vaccins», a déclaré Yanzhong Huang, chercheur principal pour la santé mondiale au Council on Foreign Relations et expert des soins de santé en Chine.

« Les pays avec des partis d’opposition pourraient utiliser cela pour contester la décision prise par le gouvernement en place, et cela aura probablement des implications politiques nationales dans ces pays », a déclaré Huang.

Sinovac n’a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires.

Pendant des mois, les responsables chinois avaient déclaré que les vaccins fabriqués par Sinovac et Sinopharm, un fabricant de vaccins appartenant à l’État, seraient des outils importants pour lutter contre la pandémie dans les pays plus pauvres qui ne disposent pas d’infrastructures de soins de santé étendues. Contrairement aux vaccins fabriqués par les fabricants de médicaments américains Pfizer et Moderna, ils n’ont pas besoin d’être congelés.

Les vaccins Oxford-AstraZeneca et Johnson & Johnson, qui peuvent être conservés au réfrigérateur et sont plus efficaces que leurs homologues chinois, pourraient constituer une alternative. Mais il est maintenant difficile de savoir si les gouvernements qui ont acheté CoronaVac peuvent abandonner leurs accords et se tourner vers d’autres.

CoronaVac, contrairement à certains des autres vaccins, repose sur une technologie plus ancienne qui utilise des produits chimiques pour affaiblir ou tuer le virus, qui est ensuite mis dans un vaccin pour déclencher des anticorps chez le receveur. Mais le processus de destruction du virus peut affaiblir la puissance d’un vaccin, entraînant une réponse immunitaire qui pourrait être plus courte ou moins efficace.

La moindre efficacité annoncée mardi signifierait qu’il faudrait plus de temps aux pays qui utilisent le vaccin CoronaVac pour atteindre «l’immunité collective», le point auquel suffisamment de personnes sont résistantes au virus – environ 70%, selon de nombreux scientifiques – qu’il est vaincu en une population. En revanche, les vaccins fabriqués par Moderna et Pfizer-BioNTech se sont avérés avoir un taux d’efficacité d’environ 95%.

«C’est l’une des raisons pour lesquelles les Américains et les Européens n’ont pas opté pour cette technologie plus ancienne», a déclaré John Moore, expert en vaccins à l’Université Cornell. «Une Ford Model T bien entretenue vous amènerait probablement de Wuhan à Pékin, mais personnellement, je préférerais une Tesla.»

L’agence de réglementation de la santé du Brésil, Anvisa, examine les données de l’essai, qui reposait sur des bénévoles qui sont des professionnels de la santé. Si Anvisa approuve l’utilisation d’urgence de CoronaVac, les responsables espèrent commencer à distribuer des vaccins au Brésil à la fin du mois. Il a environ 10,8 millions de doses de CoronaVac sous la main. La semaine dernière, le ministre brésilien de la Santé, Eduardo Pazuello, a déclaré que le gouvernement avait l’intention d’acheter 100 millions de doses de CoronaVac.

Natalia Pasternak, microbiologiste et présidente de l’Instituto Questão de Ciência, une organisation non gouvernementale brésilienne, a déclaré mardi aux journalistes que les résultats de l’essai signifiaient que ce ne serait pas une panacée.

«Ce n’est pas le meilleur vaccin au monde», a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse au cours de laquelle le taux d’efficacité a été révélé. Mais elle a appelé cela un «vaccin parfaitement acceptable» qui conduirait à moins de patients développant des cas graves ou mourant du virus.

Dimas Covas, le directeur du Butantan Institute, a qualifié le vaccin d ‘«excellent» outil «en attente d’être utilisé dans un pays où actuellement 1 000 personnes meurent chaque jour».

Bon nombre des pays qui ont commandé CoronaVac sont relativement pauvres, désespérés de mettre fin à la pandémie et de protéger leurs populations.

L’Indonésie, par exemple, a commandé 125,5 millions de doses de CoronaVac. Le pays a signalé près de 850000 cas de coronavirus et près de 25000 décès, le nombre le plus élevé d’Asie du Sud-Est.

Mercredi matin, son président, Joko Widodo, a reçu une injection de CoronaVac à la télévision en direct, lançant un programme national de vaccination.

«La vaccination COVID est importante pour nous pour briser la chaîne de transmission de ce coronavirus et fournir une protection de la santé pour nous tous», a déclaré Joko après avoir reçu son vaccin.

Sulfikar Amir, professeur associé indonésien de sociologie des catastrophes à l’Université technologique de Nanyang à Singapour, a déclaré que les derniers résultats du Brésil étaient préoccupants.

«Pourquoi l’Indonésie n’attend-elle pas un meilleur vaccin?» Il a demandé. «J’ai l’impression que c’est précipité et forcé.»

À court terme, certains pays peuvent avoir peu d’options de vaccins viables. Les gouvernements, dont beaucoup vivent dans des pays plus riches, ont déjà bloqué plus de la moitié des doses qui pourraient arriver sur le marché d’ici la fin de l’année prochaine.

À son avantage comparatif, Sinovac dispose d’une immense capacité de fabrication. La société a déclaré qu’elle pouvait fabriquer 600 millions de doses cette année.

En Chine, les données d’efficacité plus faibles du Brésil pourraient être un revers pour les ambitions biotechnologiques du pays. Il avait mis ses espoirs dans la fabrication d’un vaccin COVID-19 qui allait renforcer ses références en tant que puissance scientifique mondiale.

Les résultats tièdes pourraient également être problématiques pour les responsables chinois, étant donné qu’ils avaient vanté l’efficacité des vaccins fabriqués par Sinovac et Sinopharm. Même si les vaccins n’avaient pas reçu l’approbation réglementaire et que les données des essais de stade avancé n’avaient pas été rendues publiques, Pékin les a donnés à des milliers de Chinois dans le cadre d’une politique d’utilisation d’urgence; il prévoit de vacciner 50 millions de personnes d’ici le milieu du mois prochain.

Les médias d’État en Chine ont minimisé les nouvelles du Brésil. Global Times, un tabloïd nationaliste d’État, a publié un titre disant que le vaccin Sinovac était «efficace à 100% pour prévenir les cas graves, pourrait réduire les hospitalisations de 80%.

Les nouvelles données pourraient renforcer le scepticisme parmi les personnes du monde entier qui se méfient déjà des vaccins fabriqués en Chine, étant donné que le pays a une histoire de scandales sur la qualité des vaccins. Une étude de l’Université chinoise de Hong Kong a révélé que seulement 37,2% des personnes interrogées à Hong Kong étaient disposées à se faire vacciner.

Les scientifiques avaient déjà soulevé des questions sur la manière fragmentaire dont les données d’efficacité sur les vaccins chinois avaient été publiées. L’Indonésie a déclaré lundi que son analyse intermédiaire avait révélé que CoronaVac avait un taux d’efficacité de 65,3%. Le mois dernier, la Turquie a déclaré avoir un taux d’efficacité de 91,25%, mais cela était basé sur les résultats préliminaires d’un petit essai clinique.

Le vaccin a depuis longtemps pris une dimension politique au Brésil. Le président Jair Bolsonaro avait parlé avec dérision de CoronaVac, alimentant un mouvement anti-vaccination croissant dans le pays, où plus de 200000 personnes sont mortes du COVID-19. Le vaccin avait été défendu par le gouverneur de Sao Paulo, João Doria, qui devrait se présenter à la présidence en 2022 et qui fait partie des critiques les plus virulents de Bolsonaro.

Au Brésil, les responsables affirment que le taux d’efficacité plus élevé précédemment annoncé pour CoronaVac était lié à la protection qu’il offrait contre le développement de symptômes du COVID-19 suffisamment importants pour nécessiter un traitement. Alors que les responsables avaient affirmé la semaine dernière que le vaccin offrait une protection absolue contre les symptômes modérés à sévères, ils n’avaient pas révélé un autre groupe qui avait des infections «très légères» malgré le fait d’avoir été vacciné.

Denise Garrett, chercheuse en santé publique brésilienne et américaine et experte en vaccins, a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de douter de la sécurité de CoronaVac, ajoutant que les données présentées jusqu’à présent suggéraient qu’il fournirait un niveau de protection satisfaisant. Mais Garrett a déclaré que la manière vague et parfois trompeuse dont les informations sur le vaccin avaient été rendues publiques pourrait ébranler la confiance des gens dans sa fiabilité et alimenter la bataille politique sur le vaccin.

«Le manque de transparence nuit vraiment à la confiance des gens», a-t-elle déclaré. «Ils viennent de renforcer le discours selon lequel ce vaccin n’est pas bon.»

