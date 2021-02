Les restaurateurs asiatiques américains lancent la campagne #EnoughIsEnough en réponse aux crimes haineux

Les restaurateurs asiatiques américains de New York se sont regroupés pour lancer une initiative en réponse à la récente flambée de violence anti-asiatique aux États-Unis La campagne, appelée #EnoughIsEnough, est une collecte de fonds pour donner de la nourriture aux refuges de New York mal desservis et sensibiliser sur la flambée des crimes haineux contre les Américains d’origine asiatique à travers le pays.

Ces dernières semaines, les attaques contre les Américains d’origine asiatique plus âgés, y compris les cambriolages, les vols et les agressions, ont augmenté. Un homme de 84 ans à San Francisco est mort après avoir été poussé au sol par un assaillant. À New York, un homme de 61 ans a été frappé au visage. Même avant la flambée actuelle, un jeune Américain d’origine asiatique sur quatre faisait état d’intimidation raciste.

Selon Food and Wine, l’idée de la campagne #EnoughisEnough a commencé avec Eric Sze, propriétaire du restaurant taïwanais 886 à New York. Sur Instagram, Sze a écrit qu’il voulait aider sa communauté dans une période «de crise et d’incertitude».

«Quand parlons-nous? Comment parlons-nous? Notre voix vaut-elle quelque chose? il a écrit ci-dessous une infographie sur le projet. «C’est la question que nous nous posons beaucoup ces dernières semaines… Avec #enoughisenough, une bonne poignée de vos entreprises alimentaires et boissons asiatiques préférées à New York se sont réunies pour montrer que nos voix comptent.… En unissant nos forces avec d’autres à la même position, nos voix peuvent être entendues et notre impact peut être entendu. «

Près de deux douzaines de restaurants et d’entreprises se sont joints à l’initiative. Vendredi, la campagne a été publiée sur Givebutter, un site de collecte de fonds, dans le but d’amasser 25 000 €. Mardi après-midi, la campagne avait permis d’amasser plus de 41 000 €.

«À perte de mots», a écrit Sze sur Instagram, après que la campagne ait dépassé son objectif initial. « C’était 12 heures. Ce qui a commencé comme une éruption cutanée, une idée chaleureuse du moment est devenu quelque chose que les gens pourraient apporter leur soutien. Entourez-vous de bonnes personnes et des choses incroyables vont arriver. »

Selon le site de la campagne, les dons seront utilisés pour «donner des repas gratuits à ceux qui en ont besoin», y compris «les aînés asiatiques, les refuges pour sans-abri noirs et latinos mal desservis et ceux qui souffrent d’insécurité alimentaire pendant la pandémie». Tous les dons dépassant l’objectif de 25 000 € seront reversés à des organismes de bienfaisance «aidant les communautés asiatiques dans le besoin», indique un communiqué sur le site.

Sur les réseaux sociaux, d’autres personnes impliquées dans la campagne ont partagé leurs réflexions sur l’initiative.

«Lors de l’une des fêtes les plus importantes de l’année, nous honorons le Nouvel An lunaire en amplifiant les voix de notre communauté en nous tenant aux côtés de certaines des petites entreprises préférées de New York», a écrit Moonlynn Tsai, qui est copropriétaire et exploite Kopitiam, un Restaurant malais à New York, et distribue des repas aux Américains d’origine asiatique âgés par le biais de Heart of Dinner, un programme d’aide alimentaire. « … Notre espoir est de montrer qu’en nous rassemblant, quelle que soit la » taille « de la plateforme de quiconque, nos voix PEUVENT avoir un impact. »

Lucas Sin, qui est copropriétaire du restaurant rapide et décontracté Junzi Kitchen à New York avec Sze, a qualifié la campagne d’une histoire de «résilience».

Ceux qui font un don à la campagne recevront des liens vers un cours de cuisine virtuel, appelé « Banquet lunaire pour l’oncle Vicha », du nom de Vicha Ratanapakdee, l’homme de 84 ans décédé après avoir été poussé à San Francisco.