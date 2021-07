Les restaurants manquent de personnel – mais les clients sont à blâmer, pas les aumônes du gouvernement

Si vous êtes allé dans un restaurant ou si vous êtes allé sur les pages Facebook des restaurants, depuis que tout a rouvert, vous avez peut-être remarqué qu’un grand nombre de restaurants manquent de personnel.

Des problèmes de personnel sont apparus lorsque les restaurants ont commencé à rouvrir. Mais selon à qui vous demandez – les gérants, les serveurs ou les clients – tout le monde a une théorie différente sur les raisons pour lesquelles personne ne veut travailler dans les restaurants.

Un propriétaire de restaurant en Californie s’est demandé pourquoi les restaurants de tout le pays manquaient de personnel et a partagé son point de vue via une affiche sur la porte du restaurant. Le propriétaire de Taco Loco a posté une pancarte demandant la patience des clients car « en raison des aides du gouvernement et de l’État, personne ne veut plus travailler ».

Mais les aumônes du gouvernement ne sont pas la raison pour laquelle les gens ne travailleront pas dans les restaurants.

Au début de la pandémie, une grande majorité des employés de la restauration ont été licenciés sans faute de leur part. Et oui, beaucoup de ces restaurateurs ont pu percevoir le chômage parce que, assez drôle, ils étaient au chômage.

Je suis sûr que certaines personnes ne voulaient pas revenir au chaos qui règne dans l’industrie de la restauration à cause du chèque de chômage qu’elles percevaient. Cependant, maintenant que la plupart des restaurants sont entièrement ouverts, il est clair que beaucoup d’entre nous dans l’industrie de la restauration ont décidé que cela n’en valait vraiment pas la peine.

Les clients sont grossiers, habilités et même harcèlent sexuellement les serveurs.

Je travaille dans le domaine de la restauration depuis maintenant quatre ans. J’ai quitté mon travail de nounou à temps plein et j’ai décidé de rejoindre la merveilleuse industrie de la restauration pour répondre aux besoins des amateurs de restauration.

J’ai vite commencé à réaliser que ce n’était pas si différent de la nounou ; c’était pire, parce que les gens dont je m’occupais maintenant étaient aussi mauvais que des enfants, mais assez vieux pour mieux savoir.

Je ne sais pas ce qui arrive aux gens dès qu’ils franchissent les portes d’un restaurant. Ils pourraient être la personne la plus logique, la plus gentille et la plus compréhensive du monde, mais dès qu’ils entrent dans le restaurant, ils se transforment en le Saint Graal de « Karens ».

Maintenant, tous les clients ne sont pas comme ça. J’ai en moyenne des clients plus gentils et compréhensifs que Karens.

Chaque jour, les serveurs subissent du harcèlement verbal et sexuel de la part des clients. Les serveurs sont le visage avec lequel vous associez votre expérience dans un restaurant particulier, ce qui fait souvent de nous les premiers sacs de boxe en ligne. Cela nous amène également à voir l’impact de tout mécontentement reflété sur nos chèques de paie.

Peut-être que vous n’avez pas eu la table que vous vouliez ou que la cuisine a mis un peu plus de temps à préparer votre nourriture pendant le rush du dîner. Les serveurs sont ceux qui doivent endurer les crises de colère des tout-petits qui s’ensuivent, et c’est souvent nous qui en souffrons.

Je ne peux pas parler au nom de tout le monde dans l’industrie, mais j’essaie personnellement de m’assurer que vous aimez venir dans le restaurant où je travaille. Je veux que vous passiez un bon moment, mais malheureusement, je ne peux pas contrôler tous les facteurs qui vous font apprécier votre repas.

Le harcèlement sexuel de la part des clients et autres employés est bien trop courant dans les restaurants.

Quand j’ai commencé à travailler dans des restaurants à l’âge de 17 ans, je recevais des commentaires sexuels de la part des clients qui me faisaient ramper la peau. Malheureusement, mon chèque de paie était en jeu, alors on m’a souvent dit de sourire et de le supporter, ou de « juste en rire ».

Se faire dire par un homme de 45 ans qu’il souhaiterait que j’aie 18 ans, ou se faire insulter par des groupes entiers d’hommes adultes, n’est pas très facile de « rire ». Sans parler du fait que je me sente en danger et mal à l’aise lorsque j’essaie simplement de faire mon travail.

Après plus d’un an à se sentir en danger et mal à l’aise dans le monde, peu de gens se précipitent pour retrouver un environnement qui les fait se sentir ainsi.

Les serveurs gagnent beaucoup moins que le salaire minimum pour tripler le travail.

La plupart des serveurs aux États-Unis gagnent environ 2,13 € de l’heure. Cela signifie que ce sont nos clients qui signent nos chèques de paie lorsqu’ils signent leurs reçus.

Maintenant, le pourboire incite-t-il les serveurs à travailler plus dur ? Bien sûr. Mais cela étant dit, cela nous laisse également à la merci du client.

Le personnel de cuisine et même les hôtes gagnent au moins le salaire minimum horaire. Donc, si la nourriture prend un peu plus de temps ou si les clients ne peuvent pas s’asseoir à la table qui leur tient à cœur, alors ce n’est pas grave, car les cuisiniers et les hôtes rentrent toujours chez eux ce soir-là avec une somme d’argent fixe.

Ce n’est pas le cas pour les serveurs.

Tout inconvénient rencontré par le client lors de sa visite est le facteur décisif pour le gain d’un serveur cette nuit-là.

Nous voyons le reflet des erreurs de nos collègues dans nos pourboires. Certaines personnes peuvent ne pas donner de pourboire parce qu’elles n’ont pas d’argent, mais je vous encourage à vous rappeler qu’en donnant un pourboire, vous nous payez pour le temps passé dans la nuit et le travail nécessaire pour vous assurer de recevoir votre vodka soda avec six citrons verts ou une pizza avec dix garnitures différentes.

Cette insécurité du chèque de paie a fait hésiter les serveurs à quitter la sécurité de leur chèque de chômage et les a peut-être amenés à trouver un emploi dans un autre secteur. Beaucoup de gens ne sont toujours pas à l’aise pour manger à l’extérieur, alors naturellement, il y a moins de tables et moins de pourboires.

Si vous êtes un serveur qui compte sur un salaire pour payer votre loyer chaque mois, n’aimeriez-vous pas être sûr de gagner assez d’argent ?

Les travailleurs de la restauration sont dévalorisés dans l’industrie.

Comme la plupart des emplois, la direction nous considère comme les petites abeilles ouvrières qui doivent faire leur travail, toucher leur salaire et revenir le refaire plus tard. Et c’est à prévoir.

Mais il devient très évident que la direction ne vous soutient pas lorsque vous travaillez dans une industrie où votre responsable doit fréquemment résoudre des altercations entre employés et clients.

Le client a-t-il toujours raison ? Non, mais nous vous laisserons souvent penser que vous l’êtes.

J’ai vu des tables demander des responsables et se plaindre, ce à quoi mon responsable leur dit qu’elles ont raison à 100%, sans l’ombre d’un doute, et me gronde devant mes tables.

Le revers de cette situation est celui que vous ne voyez pas. C’est généralement la partie où mon manager et moi allons à la cuisine, et ils expliquent comment j’avais raison et qu’ils avaient juste besoin de rendre la table plus agréable.

Cela peut sauver la face du restaurant, mais cela laisse cette table en pensant que je suis incompétent dans mon travail et, pire encore, cela laisse mes autres tables préoccupées par le fait que je ne suis pas qualifiée.

La direction ayant le dos en privé ne signifie rien lorsque la direction ne pas avoir le dos devant vos tables peut vous coûter près de la paie d’une nuit entière.

Le verrouillage a également indiqué très clairement que les serveurs ne sont pas valorisés en tant que travailleurs dans cette industrie dans son ensemble.

Nous avons compris quand nous avons été licenciés car les restaurants ont dû fermer. Nous étions fatigués lorsque les restaurants nous ont demandé de venir travailler lorsqu’ils ont enfin pu rouvrir. Nous mettons notre santé en danger afin que les gens puissent ressentir un sentiment de normalité dans une période folle.

Nous étions même considérés comme essentiels, mais lorsque les vaccins ont été déployés, nous n’étions pas essentiels suffisant.

En décembre 2020, les Centers for Disease Control ont recommandé que les travailleurs essentiels tels que les employés des services alimentaires soient prioritaires pour obtenir le vaccin en phase 1c. En fin de compte, notre caractère essentiel a été laissé aux États pour décider.

Au Texas, les masques et la distanciation sociale avaient disparu en avril, mais les vaccins n’étaient toujours pas disponibles pour les employés du restaurant jugés essentiels.

On a dit aux employés des restaurants : « nous avons besoin que vous nous donniez l’impression que nous sommes revenus à la normale, mais nous ne pensons toujours pas que vous êtes assez important pour que votre santé compte. »

C’était troublant pour de nombreux employés de restaurant de se faire dire qu’ils sont essentiels mais qu’ils ne méritent toujours pas d’être protégés. Cela m’a fait réfléchir à deux fois avant de rester dans l’industrie de la restauration.

Bien sûr, certains restaurants manquent de personnel parce qu’ils collectent des chèques de chômage, mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle ils manquent de personnel.

Nous sommes dévalorisés dans nos postes, soumis à des abus verbaux et au harcèlement sexuel pendant un quart de travail donné, et sommes même placés dans des positions compromettantes juste pour obtenir un salaire.

Après plus d’un an d’insécurité et d’insécurité, de nombreuses personnes ont décidé que cela n’en valait plus la peine.

Nous courons pour vous et répondons à tous vos besoins pendant les deux heures que vous décidez de passer dans notre restaurant, le tout dans l’espoir que vous serez peut-être généreux et que vous donnerez un pourboire aux 20 pour cent socialement attendus. Nous sommes vos sacs de boxe, ceux qui prennent la chute pour les situations où nous pourrions facilement dire « ce n’est pas de ma faute » ou « s’en remettre ».

Alors non, les serveurs ne sont pas paresseux.

Ne blâmez pas les serveurs et les employés de restaurant pour notre appréhension de retourner dans un environnement désagréable que vous, les clients, créez en grande partie pour nous.

La prochaine fois que vous sortez, soyez un peu plus gentil avec le personnel du restaurant. Dites « merci » et comprenez qu’ils se poussent physiquement et mentalement pour s’assurer que vous appréciez votre repas.

Livvie Brault est une écrivaine qui couvre l’amour de soi, les relations, l’actualité et le divertissement.