Les restaurants et les gymnases ont propulsé la transmission du COVID-19 ce printemps

Selon une nouvelle étude, les restaurants, les cafés et les gymnases ont agi comme des sites de «diffusion» pour la transmission du COVID-19 au printemps dernier, représentant la majorité des nouvelles infections dans les grandes villes américaines.

Les résultats, publiés aujourd’hui (10 novembre) dans la revue Nature, suggèrent également que la réduction de l’occupation maximale de ces lieux peut être plus efficace pour freiner la propagation du COVID-19 que les verrouillages de couverture, ont déclaré les auteurs.

« Notre travail met en évidence qu’il n’est pas nécessaire que ce soit tout ou rien », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Jure Leskovec, informaticien à l’Université de Stanford, au New York Times.

Lieux risqués

Les chercheurs de l’étude ont créé un modèle pour imiter la propagation du COVID-19 dans 10 grandes villes américaines: New York, Los Angeles, Chicago, Dallas, Washington, DC, Houston, Atlanta, Miami, Philadelphie et San Francisco. Le modèle a non seulement pris en compte les facteurs standard de propagation d’une maladie infectieuse (comme le nombre de personnes susceptibles, exposées, infectées et immunisées contre le virus), mais s’est également appuyé sur des données réelles qui montraient à quelle fréquence les personnes entraient en contact étroit. avec les autres. Pour ce faire, ils ont incorporé des informations sur le comportement des gens à l’aide des données de téléphone portable anonymisées de 98 millions d’Américains, en suivant leurs déplacements de leurs quartiers vers environ 553 000 lieux publics entre le 1er mars et le 2 mai. Ils ont également obtenu la superficie en pieds carrés de ces lieux pour calculer le nombre. de personnes par pied carré dans chacun de ces endroits à un moment donné. .

Ils ont constaté que leur modèle pouvait prédire avec précision le nombre quotidien de cas de COVID-19 dans ces villes.

Les chercheurs ont ensuite estimé le nombre d’infections survenues dans chacun des lieux publics, et ont constaté que la majorité des infections se produisaient dans un petit nombre de sites «de grande diffusion». Par exemple, à Chicago, 10% des vénus représentaient 85% des infections prévues, selon les auteurs.

De plus, lorsque les chercheurs ont modélisé le risque de réouverture des lieux après les verrouillages, certains lieux – en particulier les restaurants – présentaient un risque beaucoup plus élevé que d’autres en termes de nombre de nouvelles infections qui se produiraient lors de la réouverture.

« Les restaurants étaient de loin les endroits les plus risqués, environ quatre fois plus risqués que les gymnases et les cafés, suivis des hôtels », a déclaré Leskovec lors d’une conférence de presse, selon le Times. Les chercheurs ont émis l’hypothèse que ces Vénus étaient plus risqués car ils avaient tendance à avoir une forte densité de personnes qui restaient pendant de longues périodes.

L’étude a révélé certains des lieux les moins risqués, notamment les concessionnaires automobiles, les stations-service et les quincailleries.

Dans l’ensemble, les chercheurs ont constaté que la limitation de l’occupation des sites à 20% de la capacité maximale réduisait les infections prévues de plus de 80%, tout en ne réduisant que les visites globales de ces sites de 42%.

Disparités du coronavirus

Les résultats de l’étude aident également à expliquer pourquoi les populations minoritaires et à faible revenu ont été particulièrement touchées par le COVID-19.

Pendant les confinements, les habitants des quartiers à faible revenu n’ont pas réduit leur mobilité autant que ceux des quartiers plus aisés, probablement parce qu’ils avaient des emplois qui ne leur permettaient pas de travailler à domicile. De plus, les sites tels que les épiceries dans les zones à faible revenu avaient des taux de transmission du COVID-19 plus élevés, car ces sites étaient plus petits et plus encombrés, et les gens y restaient plus longtemps, par rapport à des sites similaires dans des zones plus riches, selon l’étude.

Ces résultats suggèrent aux décideurs politiques des moyens de réduire les disparités dans les taux d’infection au COVID-19, par exemple, avec des plafonds d’occupation pour réduire la surpopulation, en plus de meilleures politiques de congés payés afin que les travailleurs puissent rester à la maison lorsqu’ils sont malades, ont déclaré les auteurs.

<< Nos résultats suggèrent que les disparités infectieuses ne sont pas la conséquence inévitable de facteurs difficiles à traiter à court terme, comme les différences dans les conditions préexistantes; au contraire, les décisions politiques à court terme peuvent considérablement affecter les résultats de l'infection en modifiant le montant global de mobilité autorisée et les types de [venues] rouvert », ont déclaré les auteurs.

Les auteurs notent que leur modèle n’incluait pas tous les lieux publics, en particulier il n’incluait pas les écoles ou les bureaux. De plus, comme l’étude a utilisé des données du début de la pandémie, les résultats ne s’appliquent pas nécessairement à la transmission du COVID-19 aujourd’hui. Par exemple, les gens sont plus susceptibles de pratiquer la distanciation sociale et de porter des masques dans les restaurants aujourd’hui par rapport à mars. Et les responsables de la santé ont noté que de nombreuses nouvelles épidémies aux États-Unis sont provoquées par de petits rassemblements dans les foyers.

Pourtant, les chercheurs espèrent que leurs résultats pourront être utilisés par les décideurs pour aider à guider les réouvertures. Ils travaillent actuellement sur un outil pour rendre leur modèle accessible aux décideurs et aux responsables de la santé publique.

