Les restaurants de Lisa Vanderpump annoncent un mandat de vaccination : « Battons ça ensemble »

Deux des restaurants de Lisa Vanderpump exigeront que les convives présentent une preuve de vaccination contre le coronavirus ou un test COVID-19 négatif.

Les restaurants de la star de télé-réalité, Pump Restaurant et Tom Tom Restaurant & Bar, ont annoncé lundi la nouvelle politique sur Instagram avec des déclarations identiques.

« En raison de l’augmentation des cas de COVID et de la variante Delta, à compter du 4 août, nous exigerons de tous les invités qu’ils présentent une preuve de vaccination ou un test Covid négatif dans les 24 heures avant l’entrée », indique le communiqué. « La preuve de vaccination peut prendre la forme d’une carte de vaccination, d’une version numérique, d’un scan ou d’une photo de la carte de vaccination, et correspondre à votre pièce d’identité valide. Notre priorité a toujours été la protection de notre personnel et de nos invités. Aidez-nous à garder notre communauté en sécurité, et battons-le ensemble. #Faites-vous vacciner. »

L’autre restaurant de Vanderpump à Los Angeles, SUR, n’a pas publié de déclaration similaire. Vanderpump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de 45secondes.fr Food.

La nouvelle politique intervient au milieu d’une augmentation des cas de coronavirus liés à la variante delta. Certains restaurants ont déjà commencé à adopter des politiques similaires : en Californie, la San Francisco Bar Owner’s Alliance recommande à ses centaines de membres de demander une preuve de vaccination, et à partir de septembre, les convives de la ville de New York devront se faire vacciner pour manger à l’intérieur. D’autres groupes de restaurants, dont le groupe hôtelier Union Square de Danny Meyer, imposeront également des vaccins pour les convives et les employés.

En rapport

La nouvelle politique de Vanderpump a suscité des réactions mitigées sur les réseaux sociaux. Certains ont félicité les restaurants pour avoir pris le coronavirus au sérieux.

« Merci d’avoir pris la variante Delta au sérieux », a commenté un utilisateur d’Instagram.

« C’est bien! » dit un autre. « les personnes qui ne pensent pas que ce soit une bonne idée sont la raison pour laquelle COVID est toujours un problème. Bon travail ! »

En rapport

D’autres ont critiqué cette décision, la qualifiant de trop contrôlante et d’atteinte aux droits des clients potentiels.

« Quelle bande de BS !! Vous savez ce que vous faites ici, n’est-ce pas ? Je ne visiterai jamais, jamais votre établissement », a écrit une personne. « Tellement déçu et dégoûté de ça. »

« Ha. Nous ne reviendrons jamais. J’espère que vous finirez par fermer », a déclaré un autre.

En rapport: