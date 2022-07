Les responsables mettent en garde contre une « nouvelle normalité » après la deuxième attaque de requins sur la plage de Long Island

Une attaque de requin sur une plage de New York a temporairement interrompu la baignade mercredi matin.

Selon NBC New York, un requin a laissé un paddleboarder non identifié de 41 ans avec une entaille de quatre pouces à la jambe alors qu’il se trouvait dans l’eau de Smith Point Beach dans le comté de Suffolk, New York.

Lors d’une conférence de presse, le directeur du comté de Suffolk, Steve Bellone, a déclaré que la victime avait identifié le requin comme un requin tigre de 4 pieds de long. Après avoir été renversé de son paddleboard et mordu, l’homme s’est défendu en frappant le requin.

Bellone a déclaré que c’était par chance que, juste au moment où le requin revenait vers la victime, une vague l’a transporté en lieu sûr sur le rivage.

Les autorités ont répondu à l’incident vers 7h30. Je suis mercredi et j’ai emmené le paddleboarder à l’hôpital.

Dans une publication sur les réseaux sociaux partagée peu après l’incident, les parcs du comté de Suffolk ont ​​informé les visiteurs que la baignade serait suspendue en raison d’une activité marine dangereuse.

« Avis pour Smith Point Beach: la baignade a été suspendue pour le moment en raison de l’activité dangereuse de la vie marine le mercredi 13 juillet 2022 », indique la notification.

L’attaque de mercredi est la deuxième à se produire à la plage cette année. Il y a moins de deux semaines, un sauveteur participant à un exercice d’entraînement a également été mordu par un requin. Au moment de l’attaque, le sauveteur jouait le rôle d’une victime lors d’un exercice d’entraînement lorsque le requin l’a attaqué et l’a mordu à la poitrine.

« Le fait que deux de ces incidents se produisent pour nous pour cette installation pour cette plage est sans précédent », a déclaré Bellone, ajoutant qu’ils n’ont pas fermé la plage à la baignade depuis l’ouverture du parc en 1959.

« Donc, avoir un deuxième incident comme celui-ci n’est certainement pas quelque chose à quoi nous nous attendions. Je pense que c’est une indication, cependant, que ce que nous observons est quelque chose d’une nouvelle normalité dans la mesure où les requins, ces requins tigres, sont juste un peu trop près du rivage…

« Bien sûr, vous interagissez avec la vie marine chaque fois que vous êtes dans l’océan, mais ils sont maintenant proches du rivage, et ces contacts, ces interactions, avec les humains et les requins peuvent augmenter. »

En plus de mettre en garde contre les eaux libres sans sauveteurs en service – en particulier au crépuscule et à l’aube – Bellone a dit aux nageurs de se tenir à l’écart des eaux en cas de saignement et d’éviter de porter des objets brillants comme des bijoux.