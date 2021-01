Les responsables des CDC disent que les écoles peuvent rouvrir pendant une pandémie – mais les précautions sont cruciales

Les écoles devraient rouvrir dès que possible si l’éloignement social et le port de masque peuvent être maintenus pour assurer la sécurité de l’apprentissage en personne, ont déclaré des responsables de la santé des Centers for Disease Control and Prevention dans une étude publiée mardi.

La recherche, publiée en ligne dans la revue JAMA, fournit un cadre sur la façon d’ouvrir des écoles en toute sécurité tout en limitant la propagation du COVID-19. La recherche soutient «une voie à suivre pour maintenir ou revenir principalement ou entièrement à l’enseignement en personne», selon l’étude.

Les recommandations fournissent une certaine clarté sur un sujet controversé et offrent des conseils indispensables aux responsables locaux, aux administrateurs scolaires et aux parents.

Mais ouvrir des écoles en toute sécurité nécessite également de contrôler la propagation du virus au sein des communautés, ont déclaré les scientifiques. En conséquence, ils ont recommandé de maintenir d’autres règles conçues pour réduire la transmission mais qui étaient politiquement impopulaires, comme les restrictions sur les repas à l’intérieur.

«Les décisions prises aujourd’hui peuvent aider à assurer le fonctionnement sûr des écoles et à fournir des services essentiels aux enfants et adolescents aux États-Unis», ont écrit les scientifiques. « Certaines de ces décisions peuvent être difficiles. »

Les chercheurs ont déclaré que les données du semestre d’automne provenant d’écoles aux États-Unis et à l’étranger montrent que les écoles ne sont pas responsables du même type d’épidémies inquiétantes qui ont été signalées dans les maisons de retraite, les établissements correctionnels et les «lieux de travail à haute densité», tels que les usines de conditionnement de viande.

«Il y a peu de preuves que les écoles ont contribué de manière significative à une transmission communautaire accrue», ont-ils écrit. Et le fait de garder les écoles fermées «pourrait nuire aux progrès scolaires, à la santé mentale et à l’accès aux services essentiels des élèves».

Les scientifiques du CDC ont déclaré que bien qu’un retour à l’apprentissage en personne soit recommandé, les écoles devraient limiter les activités susceptibles d’augmenter le risque de transmission, telles que les pratiques sportives en salle et les compétitions.

L’étude a cité un tournoi de lutte de lycée en Floride le mois dernier qui a réuni 130 étudiants-athlètes de 10 écoles. Le tournoi est devenu un événement très répandu et a conduit à 38 infections. Grâce à la recherche des contacts, 41 autres infections ont été identifiées et un décès a été signalé. Une enquête pour suivre les transmissions secondaires se poursuit, selon l’étude.

Pour protéger les élèves et les enseignants, les scientifiques du CDC ont déclaré que les écoles devraient exiger certaines mesures d’atténuation, telles que le port de masques, le maintien de la distance physique, l’augmentation de la ventilation à l’intérieur et l’utilisation d’une approche «hybride» qui combine l’apprentissage en personne et en ligne lorsque cela est nécessaire pour éviter les encombrements salles de classe. Les directives indiquent également que les tests devraient être élargis afin que les enseignants ou les élèves infectés puissent être identifiés rapidement et isolés.

