les responsables de Spider-Man : No Way Home et le scénariste de Loki font équipe

Où est la remorque ? Quand confirmez-vous le Spiderverse? Fans de Spidey Ils viennent mendier des informations officielles sur le prochain opus de leur héros préféré de la Univers cinématographique Marvel. Toute information est la bienvenue pour cette masse d’adeptes qui veulent tout savoir maintenant. Retours confirmés de Alfred Molina comme Doc Ock Oui Jamie Foxx en électro ils ne suffisent pas. Le Spiderverse doit avoir Tom Holland, Tobey Maguire Oui Andrew Garfield ensemble!

Vient ensuite une information qui peut pointer dans la direction souhaitée par les fans : le scénariste de Loki, Michel Waldron, a confirmé que les équipes créatives de merveille sont en contact permanent pour parvenir à une cohésion solide de l’histoire à grande échelle, c’est-à-dire construire le MCU. Surtout maintenant que la chronologie est brisée.

Le lien entre les créations Marvel

Important! Waldron était également en charge de l’histoire de Docteur Strange dans le multivers de la folie. Le créateur a reconnu avoir maintenu le contact avec les responsables de Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie, façonner Kang dans la serie Loki, un personnage qui apparaîtra dans le film avec Paul Rudd. Au moins une des variantes du méchant. Suite? Il a également parlé avec Chris McKena et Eric Summers, scénaristes de No Way Home.

« Les équipes de production sont en contact pour éviter de se gêner. J’ai la chance qu’en Homme araignée est-ce ainsi Chris McKena et Eric Summers. J’étais son assistant de production sur la cinquième saison de Communauté. Je peux les appeler et les faire m’intimider ou leur demander ce qu’ils font. Il y a une communication entre scénaristes, réalisateurs, créatifs, qui devient conviviale et favorise les projets »dit Waldron.

Qu’est ce que ça signifie? Le multivers est sûr de lier les diverses propriétés de merveille et son Univers cinématographique. Kang il est mort et la chronologie a été brisée. Le Docteur étrange devra faire face à cette ramification et agira également en tant que protecteur de Spidey. La variante de Kang le pire apparaîtra dans le film de L’homme fourmi. Y aura-t-il de la place pour lui Spiderverse? Tout indique oui… La phase 4 de Marvel est passionnante !

