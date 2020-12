Les responsables de la Maison Blanche seront parmi les premiers à avoir accès au vaccin COVID-19: rapport

Les responsables de la Maison Blanche seraient parmi les premiers à recevoir le vaccin COVID-19.

Les membres du personnel de la Maison Blanche seraient parmi les premiers Américains à avoir un accès complet au vaccin COVID-19, selon le New York Times. Drew Angerer / « Les hauts fonctionnaires des trois branches du gouvernement recevront des vaccinations conformément à la continuité des protocoles gouvernementaux établis dans la politique exécutive », a déclaré le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Ullyot, dans un communiqué. « Le peuple américain doit être sûr qu’il reçoit le même vaccin sûr et efficace que les hauts fonctionnaires du gouvernement des États-Unis sur l’avis des professionnels de la santé publique et des dirigeants de la sécurité nationale. » Les autres groupes qui recevront le vaccin avant le grand public seront les personnes âgées et les agents de santé à haut risque. L’approvisionnement pour le vaccin sera limité, mais il a été rapporté hier qu’environ 3 millions de vaccins seraient envoyés dans 600 sites. Le commissaire de la FDA, le Dr Stephen Hahn, a décrit le processus d’examen dans une déclaration. « » L’action d’aujourd’hui suit un processus d’examen ouvert et transparent qui comprenait la contribution d’experts scientifiques et de santé publique indépendants et une évaluation approfondie par les scientifiques de carrière de l’agence pour s’assurer que ce vaccin répondait au rigoureux de la FDA , les normes scientifiques de sécurité, d’efficacité et de qualité de fabrication nécessaires pour soutenir l’autorisation d’utilisation d’urgence. « Le coronavirus a été un problème constant à la Maison Blanche tout au long de la pandémie. CNN rapporte que 35 personnes au sein de la Maison Blanche et du cabinet de Trump ont été testées positives au COVID-19 en 2020, y compris le président Donald Trump lui-même. [Via]