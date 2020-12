Les résidus de graisse trouvés dans les marmites de la civilisation harappéenne montrent qu’ils consommaient de la viande

Press Trust of India11 déc.2020 09:58:31 IST

Une analyse des résidus de graisse dans les anciens récipients en céramique des colonies de la civilisation de l’Indus dans l’Haryana et l’Uttar Pradesh d’aujourd’hui suggère que les peuples préhistoriques de l’époque consommaient de la viande d’animaux comme le bétail, les buffles, les moutons, les chèvres et les porcs ainsi que des produits laitiers. des produits. L’étude, publiée dans le Journal of Archaeological Science, impliquait l’extraction et l’identification des graisses et des huiles qui ont été absorbées dans d’anciens récipients en céramique lors de leur utilisation dans le passé. Sur la base de l’analyse, les scientifiques, y compris ceux de l’Université de Cambridge au Royaume-Uni, ont découvert comment ces anciens navires étaient utilisés et ce qui y était cuisiné.

« Notre étude des résidus lipidiques dans la poterie de l’Indus montre une dominance des produits animaux dans les récipients, tels que la viande d’animaux non ruminants comme les porcs, les animaux ruminants comme les bovins ou les buffles, les moutons ou les chèvres, ainsi que les produits laitiers », a déclaré co-auteur de l’étude Akshyeta Suryanarayan, ancien doctorant au département d’archéologie de l’Université de Cambridge.

Suryanarayan, qui est actuellement chercheuse postdoctorale au CNRS, en France, a déclaré que son équipe avait trouvé une prédominance de graisses animales non ruminantes dans les vaisseaux – même si les restes d’animaux comme les porcs n’étaient pas présents en grande quantité.

« Il est possible que des produits végétaux ou des mélanges de produits végétaux et animaux aient également été utilisés dans les navires, créant des résultats ambigus », a-t-elle ajouté.

Malgré les pourcentages élevés de restes de ruminants domestiques trouvés sur ces sites, les archéologues ont déclaré qu’il y avait des preuves directes très limitées de l’utilisation de produits laitiers dans les navires.

« Les produits utilisés dans les navires dans les sites ruraux et urbains de l’Indus dans le nord-ouest de l’Inde sont similaires pendant la période Harappan mature (c.2600 / 2500-1900 BC) », a déclaré Cameron Petrie, auteur principal de l’étude de l’Université de Cambridge.

«Cela suggère que même si les agglomérations urbaines et rurales étaient distinctives et que les personnes qui y vivaient utilisaient différents types de culture matérielle et de poterie, elles pouvaient avoir partagé des pratiques culinaires et des méthodes de préparation des aliments», a déclaré Petrie.

Les scientifiques pensent que les résultats mettent en évidence la résilience des établissements ruraux dans le nord-ouest de l’Inde pendant la transformation de la civilisation de l’Indus et pendant une période d’aridité croissante.

«Il est également prouvé que les établissements ruraux du nord-ouest de l’Inde ont montré une continuité dans la façon dont ils cuisinaient ou préparaient les aliments de la période urbaine (Harappan mature) à la période post-urbaine (Harappan tardif)», a déclaré Petrie.

Il a dit que c’était en particulier pendant une phase d’instabilité climatique après 2100 av.

« Ces résultats démontrent que l’utilisation de résidus lipidiques, combinée à d’autres techniques de bioarchéologie, a le potentiel d’ouvrir de nouvelles voies passionnantes pour comprendre la relation entre l’environnement, les denrées alimentaires, la culture matérielle et la société ancienne en Asie du Sud protohistorique », a conclu Suryanarayan. .

