Les réseaux sociaux ne bloquent pas les fausses nouvelles no-vax: les 12 plus grands orateurs sont toujours tous en ligne

Facebook et d’autres réseaux sociaux ont un problème avec le désinformation sur le thème sans vax, mais lorsqu’il s’agit de prendre des mesures pour y remédier, leurs actions ne sont pas toujours adéquates. Ceci est démontré par le cas de la douzaine de désinformation, un groupe de 12 personnes qui ont été identifiés comme responsable de 65% des fausses nouvelles pas de vax diffusé sur Facebook aux États-Unis: le groupe d’influenceurs a été identifié fin mars par une étude du Center for Countering Digital Hate et rapporté aux responsables des réseaux sociaux également par le biais de la politique, mais les modérateurs étaient à plus d’un mois ils n’ont pas pris de mesures particulières vers eux.

La conséquence est que, à un moment crucial des campagnes de vaccination contre les coronavirus aux États-Unis et dans le monde, 10 de ces personnalités poursuivent leurs activités de désinformation encore aujourd’hui sur Facebook, et toutes – sur une plateforme ou une autre – je le suis de toute façon encore en ligne.

Qui diffuse de fausses nouvelles no-vax sur les réseaux sociaux

Ceci est dénoncé par une autre étude provenant également du CCDH qui reprend le discours interrompu dans le rapport de mars portant sur les mêmes 12 individus – qui sont personnalités bien définies et très appréciées dans leurs sphères d’influence respectives. Le théoricien de la médecine alternative Joseph Mercola et son partenaire, Robert Kennedy (neveu de l’ancien président des États-Unis) et tous les autres partagent une attitude ouvertement sans vax sur les médias sociaux généralement combinée à la vente de livres et de produits, des remèdes qui tournent autour les fausses nouvelles se répandent sur les réseaux sociaux – raisons pour lesquelles elles devraient être suspendues de ces plateformes pour avoir enfreint les règles.

Mesures insuffisantes

Pourtant, dans le mois qui a suivi la publication du premier rapport, les conclusions du CCDH sont amères: seuls 2 influenceurs no-vax sur 12 ont cessé de diffuser activement de fausses nouvelles via leurs pages Facebook. Tous les autres poursuivent leur activité, publiant du contenu qui – seulement le mois dernier – a été vu près de 30 millions de fois, sans parler du re-partage dans des groupes privés qui échappent aux recherches. Le problème concerne aussi Instagram (également du groupe Facebook) et Twitter, mais c’est précisément sur le réseau social de Mark Zuckerberg que la diffusion de ces notions s’accélère et que la situation a changé il y a moins d’un mois.

Entre les dates de publication des deux rapports, les réseaux sociaux ont également été convoqués par le Sénat américain, où leurs représentants étaient interrogé précisément sur le sujet de la désinformation douzaine. Le porte-parole de Facebook a répondu que le réseau social avait pris des mesures pour supprimer ce contenu et bloquer les comptes qui enfreignaient les règles, mais les conclusions du deuxième rapport vont dans la direction opposée.

