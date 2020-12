Les réseaux de Johnny Depp ont explosé après le procès avec The Sun

Johnny Depp vit un moment clé de sa carrière tout en définissant le procès qu’il maintient avec son ex-femme Amber Heard. La star hollywoodienne a été laissée en dehors de Fantastic Animals et peu à peu ils l’ont chassée de la scène artistique. Cependant, l’acteur n’est pas seul: Ses fans le soutiennent inconditionnellement et les chiffres le prouvent car ses réseaux sociaux ont explosé depuis qu’il a perdu le litige avec The Sun.

Le 2 novembre, le tribunal a tourné le dos à la plainte pour diffamation de Depp contre le journal britannique pour l’avoir appelé « batteur de femme ». L’interprète de Jack Sparrow a fait appel et le conflit continue, mais la condamnation a déjà eu des conséquences sur son travail et ils l’ont même laissé sans chance de participer aux nouveaux Pirates des Caraïbes. Les fans ont pris parti dans le combat et sont rapidement venus soutenir l’artiste.

Johnny Depp: les réseaux de l’acteur ont explosé après le procès avec le Soleil

Les données sont éloquentes car, selon les statistiques fournies par Social Blade, depuis qu’il a perdu son procès jusqu’à aujourd’hui, il accumule 6,7 millions de likes sur Facebook. La boîte montre que 4,4 millions de ces likes ont été produits la semaine suivante au verdict qui a donné la raison à The Sun.

Johnny Depp aime sur Facebook dans l’année (Social Blade)



Johnny Depp aime le visage par semaine (Social Blade)



De plus, il y avait un cas très similaire sur Instagram: le 27 octobre, il comptait 7,3 millions d’abonnés sur ce réseau social, alors qu’aujourd’hui il en compte 8,9 millions. Comme cela s’est produit sur Facebook, les jours qui ont suivi la résolution en faveur du journal ont été ceux qui ont attiré le plus de followers: 458 mille entre le 2 et le 9 novembre.

Johnny Depp Followers sur Instagram dans l’année (Social Blade)



Johnny Depp Followers sur Instagram par semaine (Social Blade)



Les chiffres accompagnent les différentes campagnes lancées par les fans. Ils se sont organisés pour acheter le parfum qui le sponsorise, ils ont fait une demande publique pour que Heard soit renvoyé d’Aquaman 2 et ils ont fait un mouvement dans les réseaux pour voir les films de l’ancien Gellert Grindelwald.