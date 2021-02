Les reprises difficiles de David Fincher n’ont jamais dérangé Gary Oldman

Le cinéaste David Fincher est bien connu pour faire en sorte que ses acteurs prennent après prise, parfois au rythme d’une centaine de prises différentes du même plan, afin d’en tirer la meilleure performance. Certains acteurs ont eu des problèmes avec l’obsession de Fincher pour les reprises, notamment Jake Gyllenhaal sur les plateaux de Zodiaque. Gary Oldman, qui a joué le rôle principal dans le dernier film de Fincher Mank, comprend la raison de tant de reprises, comme l’acteur vétéran l’a expliqué à IndieWire dans une récente interview.

« En tant qu’acteur, vous êtes sous contrat. Vous travaillez pour la location. Vous avez une journée de travail de 12 heures, vous entrez, et si le réalisateur veut tourner 10 à 60 à 250 fois, je suis là pour servir à le personnage, l’histoire et le metteur en scène, et jusqu’à ce que je décolle, si c’est ce que quelqu’un veut faire, je suis heureux d’être là. Mais [David is] méticuleux. Il recherche la perfection, et cela signifie que les performances peuvent être excellentes en particulier, mais vous n’avez pas bougé la tête assez loin et la lumière principale ne vous a pas frappé », a déclaré Gary Goldman.

Selon Oldman, cela n’a pas de sens de passer des mois en pré-production, à créer les décors les plus élaborés et les costumes les plus chers, pour finir une scène en deux ou trois prises le jour du tournage. L’acteur a expliqué que la motivation David Fincher derrière d’innombrables reprises, c’est non seulement de s’assurer que l’acteur a donné une bonne performance, mais les éléments entourant la performance sont également parfaitement en place.

« Il veut que tous les éléments fonctionnent donc il l’a dans un master, dans un gros plan moyen, et il l’a en gros plan. Il y a une liberté d’essayer différentes choses. Une fois que la performance est là pour David et il donne un coup de pouce », il entre ensuite et donne des notes entre les prises, et il cherche tous les éléments qui fonctionnent.« Nous y retournons parce que ceci ou cela était super, mais nous avons besoin de cela pour fonctionner maintenant. Il regarde tout. «

L’habitude de Fincher de faire prise après prise de chaque scène a suscité un certain nombre de critiques, non seulement de la part des acteurs, mais également des studios, car le cinéaste dépasse souvent le temps et le budget en raison des reprises qui mangent toutes les ressources du film. . Pourtant, pour Oldman, la méticulosité de Fincher en vaut la peine, et c’est grâce à ces efforts que l’acteur a décrits. Mank comme l’un des films les plus « transportants » de sa longue et distinguée carrière.

« C’est l’une des rares photos que j’ai faites qui soit si transportante. C’est une chose luxueuse à regarder, même si je suis dedans. Je peux me perdre, ça vous met en transe quand vous la regardez . Je suis étonné. »

Réalisé par David Fincher, Mank met en vedette Gary Oldman, Tom Burke, Amanda Seyfried, Lily Collins, Tuppence Middleton, Arliss Howard et Charles Dance. Le film est actuellement diffusé sur Netflix. Lisez l’intégralité de l’interview sur IndieWire.

