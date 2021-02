Les reprises de Rogue One n’étaient pas aussi dramatiques que ce que rapporte Mads Mikkelsen

Les rumeurs de reprises dramatiques sur Rogue One ont peut-être été grandement exagérées. Ceci, selon Mads Mikkelsen, qui a joué dans le 2016 Guerres des étoiles film comme Galen Erso. Il est en effet vrai que la production Disney / Lucasfilm a subi de nombreuses reprises et réécritures avant sa sortie. La presse en a beaucoup parlé avant et après la sortie du film. Mais Mikkelsen minimise maintenant la nature dramatique des reprises.

Mads Mikkelsen est récemment apparu en tant qu’invité sur le Heureux triste confus Podcast. Naturellement, le sujet de Rogue One est venu. En abordant les réécritures / reprises, l’acteur a dit que c’était parfois un peu chaotique, sinon aussi dramatique qu’on le prétendait. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Certains d’entre eux étaient un peu chaotiques. Il n’y avait aucun secret qu’il y avait une réécriture dans le scénario pendant que nous le faisions. Et quand vous faites cela … il est évidemment très difficile pour les acteurs de savoir ‘Qu’est-ce que je porte dans cette pièce maintenant? J’ai ouvert la porte. Je ne suis pas revenu à ce qui s’est passé avant. Donc, il y avait une partie de cela. Cela dit, cela a toujours été une histoire solide. [who] ne sait pas où elle appartient dans le monde. Puis une histoire d’Oppenheimer se déroule. Elle a toujours entendu [her father Galen] était ceci, et alors elle se rend compte qu’il était cela. Et c’était assez bien écrit. En fin de compte, les changements qui étaient dans le film n’étaient pas aussi dramatiques que les gens en parlent. C’était des ajustements, mais évidemment, si vous le faites pendant que vous travaillez, cela peut être déroutant. «

Il semble que l’histoire principale au cœur de Rogue One, qui était le premier Guerres des étoiles film à se dérouler en dehors de la saga épisodique Skywalker, est resté en place tout au long du tournage. Mais, sur la base des images que nous avons vues dans des bandes-annonces qui ne sont jamais arrivées au montage final, ainsi que de l’arrivée de Tony Gilroy pour faire des réécritures et superviser les reprises sur le plateau, nous savons que c’était un processus en constante évolution. Même jusqu’à la fin du match.

Par exemple, le réalisateur Gareth Edwards a été ouvert et honnête sur le fait que la désormais tristement célèbre scène de couloir de Dark Vador à la fin du film était un ajout de dernière minute. Ils ont eu l’idée quelques mois seulement avant la date de sortie et ont élaboré un plan pour y parvenir. Ce n’est qu’un exemple de la façon dont les choses évoluaient aux derniers stades de la production.

Que les reprises de Rogue One aient été dramatiques ou non, les choses ont finalement fonctionné. Rogue One a été un succès auprès des critiques et a continué à gagner plus d’un milliard de dollars au box-office mondial. Une série préquelle est en préparation pour Disney + intitulée Andor, avec Diego Luna reprenant son rôle de Cassian Andor. Il est à noter que Gareth Edwards n’est pas impliqué, bien que Tony Gilroy soit à bord en tant que showrunner et producteur exécutif. Vous pouvez consulter l’interview complète de Mads Mikkelsen sur le dernier épisode du podcast Happy Sad Confused.

