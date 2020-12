Les reprises de la Ligue des justiciers de Joss Whedon étaient un ressentiment rempli de rancoeurs, Ray Fisher

2017 Ligue de justice a fini par être l’entrée la plus controversée de la franchise DCEU lancée par Warner Bros.dans l’espoir de rattraper le MCU. Dans une récente interview, l’acteur de Cyborg Ray Fisher a révélé que Joss Whedon, qui avait été amené à terminer le tournage Ligue de justice après la sortie de Zack Snyder du projet, a apporté une certaine quantité de bagages émotionnels aux décors.

« Joss a apporté beaucoup de son ressentiment personnel et professionnel, faute de meilleur terme, à la Ligue de justice processus. L’une des choses qu’il avait dites lors de notre première conversation était que les gens ne «comprenaient» pas [Whedon’s previous superhero movie Avengers: Age of Ultron]. Il y a eu certaines choses qui ont été dites dans cette conversation où j’ai dit: «Oh, il s’agit moins du travail présenté et plus d’une sorte de coup de l’ego. Dire: «Si vous l’aimez dans ce film, vous auriez dû l’aimer dans celui-là. Haha blague sur toi. Droite? C’est là que de manière créative, vous savez? Cela n’a rien à voir avec les choses vraiment flagrantes. «

Les coulisses de Ligue de justice en 2017 a été une affaire très troublée. Le cinéaste Kevin James avait révélé lors d’un podcast qu’il avait parlé avec certains membres de l’équipe travaillant sur le projet, et ils lui avaient dit que l’attitude de Whedon à prendre en charge le projet de passion de Snyder était dédaigneuse.

« Souvenez-vous que lorsque je suis allé sur le plateau de Skywalker, certaines personnes avaient travaillé sur les deux versions de Solo et sur les deux versions de Justice League. Le gars des effets spéciaux a dit qu’il y avait pas mal de saccage de la version du film de Zack sur le plateau de Joss … cette [Whedon] réduirait, rejetterait et serait négatif à propos de la version de Zack, qu’il avait vue et que tous ces gens avaient faite ensemble sans lui. «

Warner a récemment lancé une enquête officielle sur les questions entourant le comportement de Whedon sur le plateau. Fisher a pris les devants en insistant pour que le studio examine ce qui s’était passé à l’époque et en punissant les coupables impliqués. Récemment, l’enquête a été achevée et Fisher a tweeté sa satisfaction du processus.

« Plus de 80 personnes ont été interrogées dans le cadre de l’enquête sur la Justice League de @ WarnerMedia. Un processus équitable, approfondi et protégé pour les témoins a été la première (et la plus importante) étape. Veiller à ce que des mesures soient prises est la prochaine. Merci à tous ceux qui ont prêté leur voix. ! A> E «

Les premiers pas vers la résolution des griefs de Fisher et du reste de la distribution et de l’équipe de Ligue de justice semblent avoir déjà été prises, avec Joss Whedon quitter la série HBO Les Nevers comme showrunner.

Ligue de justice étoiles Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Justice League de Zack Snyder sera présenté en exclusivité sur HBO Max en mars 2021.

Sujets: Justice League