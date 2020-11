Les reprises de la Justice League de Zack Snyder ajouteront seulement environ 5 minutes de nouvelles séquences

Zack Snyder a confirmé que le Ligue de justice les reprises n’ajouteront qu’environ 4 ou 5 minutes supplémentaires de métrage. Les spéculations ont été hors des charts avec Snyder réunissant de nombreux acteurs et de nouveaux arrivants, y compris le Joker de Jared Leto. Cependant, il ne semble pas que la durée d’exécution de 4 heures du Snyder Cut soit grandement modifiée par la photographie supplémentaire, ce qui est exactement le contraire de la façon dont la version théâtrale originale du film s’est terminée lorsque Joss Whedon a pris le relais.

Dans une nouvelle interview, Zack Snyder a clarifié un malentendu autour du ? tag / snyder-cut / | Justice League Snyder Cut reshoots. « En fin de compte, ce sera probablement environ quatre ou cinq minutes de photographie supplémentaire », a déclaré Snyder. « Dans les quatre heures qui Ligue de justice, c’est quatre minutes. « Par rapport à la gigantesque durée de 4 heures, Snyder a raison, ce n’est pas beaucoup de séquences supplémentaires. Mais il n’a pas révélé ce que ces images ajouteront à son récit. Les quatre ou cinq minutes pourrait contribuer grandement à faire passer la vision de Snyder à la façon dont il l’a vue pendant des années.

Zack Snyder a également confirmé que Jared Leto revenait en tant que Joker pour son Ligue de justice. « C’est vrai », a déclaré Snyder lorsqu’on lui a demandé si Leto rejoindrait le casting, avant d’ajouter: « Je voulais bien sûr honorer ce qui avait été créé avec lui parce que je pensais que c’était vraiment cool; mais aussi dans ce domaine, je ne vais pas pour vous dire ce qui se passe dans la petite scène, mais un peu d’eau est passée sous le pont proverbial entre la dernière fois où nous avons vu Joker et cette apparition. Alors il en a fait … c’est un Joker fatigué de la route, je suppose que c’est une façon de dire il. » Il semble que Joker aura traversé certaines choses dans sa vie la prochaine fois que nous le verrons à l’écran.

Quant à obtenir Jared Leto à bord pour Ligue de justice, Zack Snyder a révélé que c’était assez facile. Le réalisateur a révélé que c’était son idée d’inclure le Joker de Leto depuis le début. « Alors, quand je lui ai dit que c’était une chose que j’avais dans la tête pendant un bon moment, j’ai l’impression qu’il s’est un peu réchauffé à l’idée que c’était une chose inévitable qui devait arriver, » dit Snyder. « Je lui suis reconnaissant et je suis à jamais redevable de sa gentillesse pour l’avoir fait. »

Les fans de DC ont été vraiment ravis de voir Zack Snyder revenir Ligue de justice après toutes ces années. Warner Bros. est revenu vers lui et lui a demandé s’il serait prêt à revenir, ce à quoi il a dit oui. Maintenant, il semble qu’ils pourraient forger une nouvelle relation, ce qui pourrait voir plus de projets DC de Snyder sur toute la ligne à un moment donné. Vous pouvez consulter l’interview de Zack Snyder ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Beyond the Trailer.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming