Les reprises de Black Adam auraient ajouté une scène post-crédits « DCEU Tie-In »

À la suite de Fille chauve-souris’s l’annulation, on s’est beaucoup concentré sur d’autres projets DC à venir, y compris leurs grandes sorties imminentes telles que Adam noir. Le film de bande dessinée dirigé par Dwayne Johnson est mis en avant par Johnson sur ses réseaux sociaux et lors d’événements comme San Diego Comic-Con. Selon un rapport récent, cependant, le film a fait l’objet de reprises à la suite d’un taux d’approbation de 60% pour ses premières projections de test, qui étaient pires que le rapport. Fille chauve-souris essais. Considérant que l’on s’attend à ce que l’anti-héros de Johnson stabilise le navire DCEU, c’est probablement pourquoi il a maintenant été suggéré que les reprises incluent le tournage d’une scène post-crédit qui lie l’histoire au DCEU plus large.

FILM VIDÉO DU JOUR

Juste comme Shazam !, Adam noir semble, à première vue, avoir très peu de liens avec d’autres domaines du DCEU, mais cela a été le problème de la franchise à la suite de la Snyderverse s’effondrer et le studio tentant d’accélérer l’ensemble de l’IP au niveau du MCU de Marvel Studios. Cependant, les récents changements de stratégie chez Warner Bros. Discovery ont maintenant clairement indiqué qu’il allait y avoir de grands bouleversements dans le DCEU, et tout pourrait commencer par Adam noir.

Plus tôt cette semaine, Le journaliste hollywoodien a révélé que la dernière projection test du film comprenait une « nouvelle scène post-générique introduisant un nouvel élément à la place de Johnson dans l’univers DC ». Après des mois de rumeurs sur un crossover Black Adam contre Superman et l’apparition inattendue de Black Adam face à Superman dans l’animation CC Ligue des Super-Animauxalors que personne ne s’attend à ce que cette paire se rencontre dans une scène post-crédits en direct, il a été récemment révélé que Viola Davis apparaîtra dans le film en tant qu’Amanda Waller, et elle pourrait certainement s’intégrer très facilement dans une taquinerie post-crédits.





Dwayne Johnson s’engage pour l’avenir de Black Adam

Images de Warner Bros.

Alors que Dwayne Johnson est l’un des acteurs les plus occupés et les mieux payés d’Hollywood à l’heure actuelle, il a déjà précisé qu’en ce qui concerne Adam noir est concerné, il s’engage sur le long terme. Cela a évidemment conduit à de nombreuses questions sur l’impact que cela aura sur l’avenir du DCEU dans son ensemble, et Johnson est apparemment prêt à vraiment aider à faire bouger les choses. Il a dit ComicBook.com précédemment:

« Je suis à 100% engagé non seulement dans Black Adam, mais aussi dans l’expansion de l’univers Black Adam, l’univers DC. Je suis un optimiste du mot ‘Go’. Donc, pour moi et pour nous tous ici, tous les univers existent dans nos têtes. Je vais, nous allons tous travailler très dur pour nous assurer que nous honorons la mythologie mais aussi pour donner aux fans ce qu’ils veulent. J’entends les fans , nous le faisons tous, et je ramasse tout ce qu’ils mettent. Ça ne passe pas par moi, ça ne passe pas par ces gars [producer Hiram Garcia, producer Beau Flynn, director Jaume Collet-Serra]. C’est le début, espérons-le, croisons les doigts, d’une très longue route de narration selon laquelle Black Adam est maintenant le carburéacteur d’ancrage qui poussera et pressera cet univers. »

Adam noir arrive en salles le 21 octobre.