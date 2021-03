Les réprimandes des parents ont un effet néfaste sur le cerveau des enfants: la colère, les coups et les cris contre les enfants augmentent la dépression et l’anxiété.

Les parents grondent souvent les enfants et, dans certains cas, les battent même. Material et l’Université de Stanford ont mené conjointement des recherches pour comprendre son effet sur les enfants. Selon les scientifiques, la dépression et l’anxiété augmentent chez les enfants, car elles ont un effet direct sur leur cerveau.

Voici comment la recherche s’est déroulée

La recherche portait sur des enfants âgés de 2 à 9 ans. Après avoir été grondé et battu par leurs parents, son cerveau a été scanné. Les scientifiques ont découvert qu’être plus strict envers les enfants affectait la partie de leur cerveau qui contrôle les émotions. En conséquence, il augmente l’agitation et la dépression.

La dureté a l’effet opposé

Selon les scientifiques, dans le monde entier, il est considéré comme juste que les parents soient plus stricts pour les enfants, mais cela a l’effet inverse. Espérons que les résultats de la nouvelle recherche aideront les parents et les parents à expliquer aux enfants par le dialogue.

Impact sur le développement émotionnel des enfants

La chercheuse Sabrina Safren dit que les parents doivent comprendre à quel point leur rigueur peut avoir sur le développement des enfants. Son effet se verra sur le développement social et affectif des enfants. En Grande-Bretagne, la punition est infligée aux enfants sans raison majeure. Que ce soit un parent, un soignant ou quelqu’un d’autre.

