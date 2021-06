Les représentants des États-Unis et de l’UE exhortent les pays à adopter une position plus verte lors du sommet virtuel sur le climat de la Corée du Sud

01 juin 2021 10:08:03 IST

Les principaux représentants des États-Unis et de l’UE ont exhorté lundi les autres pays à faire plus dans l’initiative mondiale pour une planète plus verte, soulignant que le monde « ne peut pas se permettre d’attendre » lors d’un sommet virtuel organisé par la Corée du Sud. Le changement climatique est une menace majeure pour la croissance mondiale, avec des risques allant des épidémies à la baisse des rendements des cultures. Mais les négociations internationales sur la manière de lutter contre ce problème ont longtemps été entravées par des désaccords sur le partage du fardeau entre les pays riches qui portent une responsabilité bien plus historique dans le changement climatique et les géants émergents qui comptent désormais parmi les plus gros pollueurs du monde.

Le mois dernier, le président américain Joe Biden a annoncé que la plus grande économie du monde réduirait les émissions imputées au changement climatique de 50 à 52% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005, doublant les engagements précédents du pays.

L’envoyé spécial des États-Unis pour le climat, John Kerry, a déclaré à la conférence P4G sur le climat organisée par la Corée du Sud: « Nous faisons pression sur d’autres pays pour qu’ils renforcent également leurs ambitions. »

Quelques instants plus tôt, le Vietnam a appelé les pays développés à prendre les devants et à fournir une aide financière aux autres, mais Kerry a déclaré au Premier ministre Pham Minh Chinh: « Nous devons tous le faire ».

Après la pandémie de coronavirus, a-t-il ajouté, « tout le monde veut revenir à la normale mais malheureusement nous ne pouvons pas être satisfaits de cela car le fait est normal était déjà une crise et existentielle ».

Ses commentaires sont intervenus alors que les négociations virtuelles reprenaient avant la prochaine conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Glasgow en novembre, les scientifiques émettant des avertissements de plus en plus graves sur la situation.

Lors du sommet de deux jours P4G ou « Partenariat pour une croissance verte » – le deuxième du genre après la réunion inaugurale tenue à Copenhague en 2018 – les dirigeants du monde ont appelé dans la Déclaration de Séoul finale à plus d’action dans la dynamique mondiale vers un planète.

L’accord de Paris visait à limiter l’augmentation de la température bien en dessous de deux degrés Celsius, visant à 1,5 ° C au-dessus des niveaux préindustriels.

Mais la déclaration de lundi est intervenue alors que nombre des plus grands émetteurs n’ont jusqu’à présent pas respecté leurs engagements et que les pays ne se sont même pas mis d’accord sur un règlement unifié régissant le fonctionnement de l’accord de Paris dans la pratique.

« Nous reconnaissons que le changement climatique, la désertification et la dégradation des terres, et la perte de biodiversité sont trois des plus grands défis environnementaux de notre époque », a ajouté la déclaration.

L’ONU affirme que les émissions doivent chuter de près de 8% par an pour maintenir 1,5 ° C en jeu, ce qui équivaut aux émissions économisées pendant la pandémie chaque année jusqu’en 2030.

« L’Europe fera sa part », a déclaré la chef de l’UE Ursula von der Leyen lors de la réunion. «Mais la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd’hui, c’est que nous devons tous faire notre part.

« C’est une question d’intérêt personnel, d’intérêt mutuel et d’intérêt collectif. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂