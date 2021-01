Les représentants de Rita Ora ont offert au restaurant 5000 € pour organiser une fête d’anniversaire pendant le deuxième verrouillage

Le patron de la salle de Notting Hill, Scottie Bhattarai, a déclaré à la police qu’il avait été contacté par l’un des représentants d’Ora sur son téléphone portable personnel et lui avait offert 5000 € pour ouvrir la salle comme un endroit pour « boire et grignoter » pour l’anniversaire de la star.

Il a expliqué que l’événement n’était censé être que pour environ sept invités, mais à 21 heures, presque 2 invités – y compris Cara et Poppy Delevingne et TOWIE star Vas Morgan – était venu.

La police a été appelée sur les lieux vers minuit, et des photos ont ensuite émergé montrant Rita et certains de ses amis quittant le restaurant.

Le rapport affirme: « La sécurité pour l’entourage voulait qu’aucun enregistrement des participants – Rita, etc., ne soit fait, par conséquent (Bhattarai) a décidé de désactiver la vidéosurveillance entre 18h00 et 18h30. »

M. Bhattarai aurait été informé des restrictions et «assumant l’entière responsabilité de faciliter cet événement à l’insu du titulaire de la licence».

Après la fête, Ora a publié une déclaration sur les réseaux sociaux s’excusant pour l’événement et acceptant de payer volontairement une amende de 10000 €.

Elle a écrit: « Bonjour à tous, j’ai assisté à une petite réunion avec des amis pour fêter mon 30e anniversaire. C’était une décision impulsive du moment prise avec l’idée erronée que nous sortions de l’isolement et ce serait OK … Je Je suis profondément désolé d’avoir enfreint les règles et je comprends que cela met les gens en danger.