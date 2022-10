Les représentants de Bruce Willis démystifient les rapports selon lesquels l’acteur vendrait sa ressemblance pour des contrefaçons profondes

La semaine dernière, il a été signalé que Bruce Willis avait vendu ses droits de ressemblance pour être utilisés dans de futures vidéos deepfake, mais il semble que ce ne soit pas exactement le cas. S’il est vrai que Willis a déjà fait reproduire son image par la société Deepcake, les représentants de Willis et Deepcake ont confirmé qu’aucun accord n’a été conclu concernant le contrôle de l’image de l’acteur pour les travaux à venir.





Bruce Willis a été contraint de prendre sa retraite plus tôt cette année en raison d’un diagnostic d’aphasie. Bien que l’acteur ait réalisé plus de 20 films au cours des deux dernières années, tous à petit budget directement sur DVD, il est également apparu dans une publicité pour un service téléphonique russe sans bouger un muscle car toute la performance était un deepfake. À l’époque, Willis a déclaré que c’était comme une « opportunité de remonter dans le temps », il n’était donc pas surprenant que des histoires de l’acteur ayant vendu ses droits de ressemblance aient commencé à apparaître.

Maintenant selon Yahoo Divertissement, les représentants de Willis ont rejeté les informations, déclarant qu’aucun contrat ou accord officiel n’avait été conclu avec Deepcake. C’est quelque chose qui a ensuite été corroboré par les représentants de Deepcake, qui ont déclaré que malgré leur travail précédent avec l’acteur, sa ressemblance est toujours la sienne.





La retraite de Bruce Willis a choqué le monde

Alors que Willis a annoncé sa retraite en mars de cette année, suscitant toute une vague d’amour et de soutien de la part des co-stars, réalisateurs, amis et fans précédents de l’acteur, le choc de son diagnostic et d’avoir été contraint de prendre du recul a été adouci par le fait que ses derniers films ne sont pas encore sortis.

Parmi ces projets qui n’ont pas encore été publiés figure ville du paradis, le film qui devrait être la dernière apparition de Willis. Le film met également en vedette John Travolta et Praya Lundberg et voit Willis jouer Ryan Swan, un homme qui « doit se frayer un chemin à travers le monde du crime hawaïen pour se venger du caïd qui a assassiné son père ». Situé à Hawaï et empruntant la voie de la vengeance éprouvée, le film ressemble exactement au type de film pour Willis pour faire son chant du cygne, et étant réparé avec sa co-star de Pulp Fiction, c’est bien pour Willis de pouvoir aller avec une base familière à bord.

Alors que presque toutes les sorties de Willis au cours des deux dernières années ont été vivement critiquées par les critiques, le but des films était de permettre à la star de jouer autant de rôles que possible jusqu’à ses dernières années en tant qu’acteur. Willis a clairement été déterminé à s’assurer qu’il ne s’éclipse pas tranquillement et a juste été heureux de pouvoir jouer solidement pendant quelques années, sachant qu’il ne pourrait pas le faire plus longtemps. Même si les films ne résistent peut-être pas à certains des plus grands films de Bruce Willis des quatre dernières décennies, ils ont été une finale douce-amère de la carrière de l’un des héros d’action les plus grands et peut-être les plus improbables d’Hollywood.