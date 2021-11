Les rendus du OnePlus Nord N20 5G révèlent un design semblable à celui de l’iPhone, pourraient obtenir un écran plat et un capteur d’empreintes digitales intégré

iMoshion Étui de téléphone portefeuille Luxe OnePlus Nord N10 5G

Si vous ne souhaitez pas toujours emporter votre porte-monnaie en plus de votre téléphone, l'étui portefeuille à rabat iMoshion Luxe est ce qu'il vous faut. Dans le rabat de l'étui, il y a de la place pour trois cartes et des billets. Evitez les rayures sur votre smartphone tant à l'arrière que sur l'écran, même lorsque vous mettez votre appareil et vos clefs dans la même poche. Une bonne protection pour votre smartphone Il y a un porte-téléphone en silicone flexible à l'intérieur de l'étui portefeuille. Le rebord du support dépasse de quelques millimètres l'écran de l'appareil. Ainsi, même le bord de votre écran de smartphone est à l'abri des coups. L'étui reste bien fermé à l'aide du rabat, même lors d'une chute ou d'un coup, grâce à une fermeture magnétique puissante. Forme moderne et mince L'étui est fabriqué en simili cuir et il est disponible en plusieurs couleurs. Vous optez pour une version noire neutre ou vous préférez un étui plutôt bleu, vert ou gris ? La fermeture magnétique a une forme moderne et minimaliste. La couture de l'étui est assortie à la couleur de la coque. Le matériau n'est pas inutilement épais, ce qui fait que, pour ce type de produit, l'étui portefeuille à rabat ajoute relativement peu de volume à votre téléphone. Idéal lorsque vous portez souvent votre étui dans vos vêtements. Espace de rangement pour 3 cartes et des billets L'étui de téléphone portefeuille à rabat dispose de 3 fentes pratiques pour cartes, de sorte que vous ayez toujours vos cartes les plus importantes avec vous. De plus, il y a un espace séparé pour les billets. Visionner confortablement des vidéos avec la fonction support Cette coque est également adaptée pour visionner des vidéos grâce à sa fonction support pratique. En effet, l'étui portefeuille peut se plier pour un confort de visionnage supplémentaire. De plus, tous les ports, appareils photo et boutons restent bien accessibles. Fabriqué sur mesure pour votre smartphone Cet étui a été fabriqué sur mesure pour votre smartphone, de sorte que tous les ports, les appareils photo et les boutons peuvent être utilisés sans problème. Pourquoi un étui de téléphone portefeuille à rabat iMoshion Luxe ? Protection pour une utilisation au quotidien Espace de rangement pour cartes et billets Choix entre différentes couleurs Fonction de support intégrée à l'étui Garantie d'un an incluse Conseil : Si vous trouvez qu'il est important d'offrir plus de protection contre les chutes tout en conservant la possibilité d'emporter des cartes et des billets, regardez l'étui portefeuille à rabat Accezz Xtreme Wallet comme alternative.