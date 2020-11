Les rendus de fuite du Samsung Galaxy M12 présentent une configuration à quatre caméras: tout ce que vous devez savoir

Tendance FP19 nov.2020 15:42:47 IST

Un pronostiqueur a révélé à quoi ressemblerait le probable Samsung Galaxy M12 et quelles seraient ses spécifications. La fuite suggère également une période de lancement.

Steve Hemmerstoffer, connu sous le nom d’OnLeaks, a fui via un Message vocal lundi que la prochaine série Samsung Galaxy M12 sera lancée au début de 2021 et il y a une chance que Samsung donne un autre nom au produit phare. Mais l’appareil sera livré avec un couvercle unibody en plastique à l’arrière et un panneau avant plat. La disposition de la caméra arrière sera carrée et abritera «jusqu’à quatre objectifs, avec un flash situé sous la bosse de la caméra».

Toutes ces fonctionnalités sont identiques à celles de la version récemment lancée Samsung Galaxy A42 5G. Mais le leakster mentionne que le nouveau produit présentera également des différences distinctives. Le panneau arrière du M12 sera doté d’un «design unique à double texture avec une section supérieure dénudée et une section inférieure lisse et brillante».

En outre, les rendus révèlent qu’un capteur d’empreintes digitales a été intégré dans le bouton d’alimentation sur le côté droit du téléphone. Dans le modèle Galaxy A42 5G, un capteur d’empreintes digitales intégré a été présenté. Ce changement peut suggérer que la série M12 pourrait être proposée à une portée inférieure à celle du Galaxy A42 5G. Alors que l’ancien modèle présentait une encoche Infinity-U incurvée pour la caméra selfie, l’objectif de la caméra frontale Galaxy M12 sera livré avec une encoche Infinity-V inclinée.

La fuite a donné un aperçu des dimensions et des autres spécifications du prochain appareil. OnLeaks affirme que le smartphone aura un écran plat de 6,5 pouces et que les dimensions du téléphone seront d’environ 163,9 x 75,9 x 8,9 mm. La hauteur atteindra 10 mm en incluant la bosse de la caméra arrière.

Auparavant, il a été déclaré que le Samsung Galaxy M12 ou le Samsung Galaxy F12 pourraient être lancés par le la fin de l’année et il comportera une batterie massive de 7 000 mAh. Certaines images du panneau arrière ont également été publiées.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂