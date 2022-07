Les remerciements émotionnels de Zendaya pour ses nominations historiques aux Emmy Awards 2022

célébrités

L’actrice est de nouveau entrée dans l’histoire aux Emmy Awards et n’a pas pu s’empêcher d’être excitée. Ce Zendaya a dit.

© GettyZendaya

Ces dernières années, et après son départ de Disney, Zendaya Il a montré le grand talent qu’il a pour continuer à grandir dans sa profession. A tel point qu’en peu de temps, elle a su devenir l’une des artistes les plus importantes et les plus applaudies d’Hollywood. Et parmi les grandes réalisations de sa carrière figurent non seulement la trilogie Spider-Man avec Tom Hollandmais aussi euphorieune série dans laquelle il joue sur HBO Max.

Dans euphorie Zendaya donne vie à la rue Bennett, un personnage avec lequel des milliers de téléspectateurs se sont connectés et ont ressenti de l’admiration, de la dévotion et ont même été surpris ou émus. L’histoire de cette jeune femme englobe la cruauté, le réalisme, le drame et un grand talent de son actrice pour déballer tous les problèmes que cette toxicomane a dans chaque scène.

En fait, la preuve de ce que euphorie génère chez les fans, c’est que, encore une fois, Zendaya a remporté plusieurs nominations aux Emmy Awards. et, à 25 ans, l’actrice refait l’histoire. A cette occasion, la chanteuse a également été nominée pour Meilleure actrice principale dans un drame et meilleur producteur, les deux listes restreintes auxquelles il est entré dans la série. Et, avec ces aspirations à être la plus couronnée possible, elle devient non seulement la plus jeune femme à être nominée pour la shortlist de la meilleure actrice, mais aussi la plus jeune productrice nominée.

Même si ce n’est pas la première fois que Zendaya Elle bat un record dans ces récompenses puisqu’en 2020, lorsqu’elle remporte la plus haute distinction de la meilleure actrice principale dans un drame, elle devient la plus jeune femme à avoir gagné. Pour cette raison, maintenant, et sous une énorme émotion, elle a elle-même tenu à remercier ses fans et l’Académie pour tant de reconnaissance et pour avoir applaudi le travail qu’elle fait avec tant d’amour.

Par le biais de son compte Instagram, il a commencé par écrire : «Faire ce spectacle avec cette distribution et cette équipe composée des personnes les plus incroyablement talentueuses dont j’ai le privilège d’apprendre chaque jour a été un moment fort de ma vie.un ». Puis il a ajouté : « Je suis très fier de travailler à vos côtés et félicitations. Je n’ai pas de mots pour exprimer l’amour et la gratitude que je ressens en ce moment. Tout ce que je peux faire c’est dire merci de tout mon coeur”.

Il a également dédié un tendre merci à ses fans. « Merci à tous ceux qui se sont connectés à notre émission, c’est un honneur de la partager avec vous”. Et, pour accompagner ces mots émouvants, Zendaya a posté une rare photo de son personnage, Rue, lors du tournage de la deuxième saison de euphorie. La série a sans aucun doute été un tournant dans sa carrière et l’a aidée à atteindre le sommet.

