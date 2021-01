Les remboursements «Cyberpunk 2077» ne semblent pas nécessiter de remboursement

Les clients qui cherchent à retourner « Cyberpunk 2077 » ne sont pas toujours exclus du jeu après le processus de remboursement, selon un rapport de Vice.

Le jeu a eu une réception mitigée, daprès avoir un cycle de production particulièrement tumultueux, et CD Projekt RED a rapidement commencé à offrir des remboursements. Les clients ayant acheté le jeu tôt ou lors de sa sortie en décembre étaient éligibles à un remboursement ou à une rétrogradation de la console au PC.

Malgré la conditions de remboursement qui stipulent que les clients doivent retourner leur copie physique du jeuBeaucoup, selon Vice, ont reçu un remboursement complet sans avoir terminé cette étape.

Le rapport présente un client qui a acheté l’édition collector de 250 dollars, reçu un remboursement complet et toujours est en possession du jeu physique et de toute sa marchandise en édition limitée.

Les joueurs qui jouent avec une copie numérique aussi ils semblent avoir empêché un retour. Certains rapportent qu’ils peuvent accéder à leur jeu sur le Xbox malgré avoir reçu un remboursement complet.