Les remasters de GTA Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ont connu des améliorations significatives depuis lors, mais il y a ceux qui décident de prendre les choses en main à la place

Lorsque l’édition définitive de Grand Theft Auto est arrivée dans les magasins numériques à la fin de l’année dernière, elle a été unanimement négative et, en fait, ridiculisée.

Il s’agit sans doute du pire lancement de jeu vidéo depuis Cyberpunk 2077, et les fans ont eu l’impression que son développeur, ainsi que Rockstar, n’avaient pas donné à la trilogie classique l’amour qu’elle méritait.

Les remasters de GTA ont connu des améliorations significatives depuis lors, mais il y a ceux qui décident de prendre les choses en main à la place.

Par exemple, le moddeur a pris Grand Theft Auto : San Andreas et l’a mis à l’échelle « six fois » pour donner au jeu original un aspect beaucoup plus propre.

Les images et les vidéos montrent que tout en conservant l’apparence de la version 2004, les visuels ont été légèrement améliorés.

Beaucoup objecteront probablement que cette version est une amélioration significative par rapport à la trilogie étendue créée par Grove Street Games.

Les détails de ce mod ont insufflé une nouvelle vie à une partie bien-aimée de GTA, donc les joueurs pourraient être intéressés à le vérifier.

Le remaster, sorti en novembre dernier, était si mauvais que les joueurs de GTA Trilogy ont exigé des remboursements, citant la qualité incroyablement médiocre de trois de leurs jeux préférés.

Ce qui était pire à l’époque, c’est que la trilogie originale, dont beaucoup se souviennent de l’ère PS2, a été rapidement retirée des marchés numériques pour faire place à l’édition définitive.

Rockstar a finalement restauré le classique, mais à ce stade, le mal était déjà fait et la nouvelle trilogie a reçu des critiques extrêmement négatives.

De tous les jeux de la longue franchise du monde ouvert, San Andreas est considéré comme l’un des meilleurs titres GTA, juste derrière le GTA 5 qui rapporte de l’argent.

Bien qu’elle comportait l’une des missions les plus infâmes de l’histoire, la série, simplement appelée « The Wrong Side of the Ways », avait une histoire incroyable et s’inscrivait dans la continuité du succès de son prédécesseur, Vice City.