Les remakes de Yakuza Ishin et Kenzan sont sur le point de devenir réalité

Daisuke Saito flirte avec les remakes de Yakuza Ishin et Kenzan et prétend même qu’ils sortiraient en Occident avec toute la loi.

La saga yakuza est celle qui rend fous de nombreux coupables. Après un excellent Yakuza: Comme un Dragon, la faim de Yakuza ne s’arrête pas et la possibilité de voir plus d’aventures nous excite le cœur. Par conséquent, en entendant parler de possible Yakuza Ishin et Kenzan remakes, nous ne pouvons rien faire d’autre que gémir de joie.

Car les propos du producteur de la franchise, Daisuke Saito, donnent espoir à des niveaux infinis. Dans une interview avec le portail JPGAMES, le créateur a été interrogé sur la possibilité de lancer ces deux tranches exclusives du pays du Soleil Levant sur notre territoire. Sa réponse a pris tout le monde par surprise.

«Personnellement, j’aimerais voir ces jeux sortir en Occident pour que les fans puissent en profiter comme il se doit. Dans le passé, ils ont été laissés dans le pipeline parce que nous accordions la priorité à la sortie occidentale de Yakuza Zero. Cependant, le temps est impitoyable et cela fait 7 ans que Yakuza Ishin et Kenzan sont arrivés sur le marché.»

«C’est dommage, car je pense qu’ils sont les meilleurs de la franchise. Donc, s’ils étaient libérés maintenant en Occident, il ne serait pas approprié qu’ils le fassent tels qu’ils ont été conçus, l’idéal serait de les refaire. Bien que cela impliquerait de prendre des décisions quelque peu compliquées.»Le producteur a poursuivi.

Ce ne serait pas la première fois qu’il flirte avec l’idée de les publier dans le monde entier. L’été dernier, Scott Strichart, en charge de la localisation anglaise de la série, nous a confirmé que SEGA Japan et SEGA America étaient très intéressées par le lancement de Yakuza Ishin et Kenzan en Occident, mais qu’elles attendraient le moment idéal.

Yakuza Ishin et Kenzan ont vu le jour sur PlayStation 3 il y a 7 ans. Comme nous l’avons déjà mentionné, ils n’ont jamais quitté le Japon alors voyons où se trouve la chose, coupable.