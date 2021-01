Les remakes de Pokémon Diamond / Pearl. Oui encore.

Le sujet commence à se fatiguer

La quatrième génération de Pokémon C’est ma préférée, car comme le reste des mortels, la génération préférée est celle qui commence par. Pokémon tombe en descente sans freins depuis Blanc 2 / Noir 2 (non inclus), et c’est que ces racines dans l’enfance sont ce qui freine le plus la saga quand il s’agit d’évoluer: on veut la même chose mais on veut du nouveau. Game Freak essaie depuis des années d’équilibrer cela, et les coupes et les changements qu’ils ont dû faire pour réorganiser la formule, garder tout le monde heureux et le jeu minimalement fonctionnel sont accablants. Beaucoup ne les aiment pas et pour cause, ils sont basés sur l’agriculture absurde ou travaillent en appuyant sur des boutons au hasard, ce que vous gagnerez toujours. Beaucoup pensent que Game Freak est une grande équipe parce qu’ils pensent que le jeu est fait par Nintendo, mais pas: Nintendo met les dates et un peu de pâte, et si elle n’atteint pas l’une des deux choses, ce sera toujours celle qui paiera le canard. Nous nous plaignons beaucoup qu’il semble FIFA prendre un match par an, mais Pokémon Il vit du merchandising, du manga et de l’anime, il est donc préférable de toujours les tenir à jour. En gardant tout cela à l’esprit …

Pas d’arrêt. S’il vous plait.

Cette rumeur existe depuis la sortie de la Nintendo Switch, tout comme le MMO. « Mais c’est que dans 3DS sont venus les remakes de Rubis / Saphir». Non. Les remakes sont sortis parce que nous étions toujours le public cible de la saga, ne vous y trompez pas. Pokémon Il est actuellement consommé par les enfants et les personnes qui ne savent pas où jeter de l’argent ou espèrent que le nouveau jeu sera comme les précédents. Ce n’est pas mal, les gens grandissent et je suis le premier à avoir des oreilles de Pikachu dans ma chambre, mais il faut être objectif: Pokémon est FIFA au niveau du jeu vidéo, ne changer les choses à chaque fois que pour «pire». Game Freak essaie de maintenir une série qui met en moyenne une centaine de bugs dans chaque jeu, et nous vous demandons de faire des modèles de chacun d’entre eux. Quand ils publient le remake, s’ils le font, devraient-ils simplement publier une mise à jour graphique ou ajouter de nouveaux systèmes? Ce serait ridicule s’ils mettaient chacune des poupées et non dans le jeu principal, non? Mais alors les Pokémon des nouvelles générations ne pourraient pas être transférés et nous laisserions ces joueurs isolés, et quelque chose qui reste toujours dans Pokémon est la capacité d’échange (moins en Allons-y Pikachu / Évoli). Tous les problèmes s’accumulent, parce que les gens ne veulent pas de remake, ils veulent LE remake.

Je n’ai jamais passé un Pokémon, même pas ceux de la quatrième et que j’ai les trois éditions. L’été dernier, j’ai eu une machette avec perle, Je devais finir ce match comme il était, et la vérité est que cela m’a beaucoup surpris. Quand j’étais petit, j’étais un peu stupide et je ne savais rien, ni les types, ni les statistiques, ni les capacités: si l’attaque était colorée, dans ma tête c’était plus fort. L’histoire est assez régulière et est une excuse pour avancer dans une nouvelle ville, mais le monde est génial. J’ai essayé de m’éloigner le plus possible de la nostalgie et de me concentrer sur ce qui rend ce monde cohérent. Il a des défauts, bien sûr, tels que votre mère n’a pas de lit et il n’y a pas de salle de bain dans les maisons ou les magasins où vous achetez de la nourriture. Ce n’est pas un monde fonctionnel, mais il s’intègre parfaitement à l’expérience du joueur, donnant à chaque zone une saveur différente et juste assez de détails supplémentaires pour créer l’illusion qu’il bouge toujours lorsque vous éteignez la console.

45Secondes.fr/wp-content/uploads/2021/01/04- フ タ バ タ ウ ン – 昼 .mp3

Oui, j’ai aussi envie de pleurer.

Si c’est mon expérience, je ne veux pas imaginer à quoi ressemble ce monde dans la tête de ceux qui y ont joué il y a plus de 15 ans. Beaucoup de magie va être perdue en cours de route, comme les personnages 2D dans un monde 3D. L’histoire devrait probablement être changée, bien qu’alors nous allions Platine, y compris le Distortion World, serait-il alors nécessaire de faire deux versions laissant le pokémon exclusif de chacun mais sans ajuster celui de Palkia et Dialga? C’est un énorme gâchis, et les gens veulent sûrement une histoire plus profonde, car le ton est un peu plus sombre que dans le reste de la saga, mais si nous le changeons, les mêmes personnes se plaindront que nous n’avons rien mis de nouveau. Je pense que le problème est compris. Seriez-vous ravi qu’un remake sorte? Oui, allez-vous l’aimer? Définitivement pas. Si quelque chose nous a montré Cyberpunk 2077 C’est qu’il n’est pas bon de créer des attentes extraordinaires, et si 2020 nous a appris quelque chose, c’est que les êtres humains n’apprennent pas.