Les remakes de Pokémon Diamond and Pearl pourraient être réels et ont déjà une date de sortie

Un fuiteur bien connu a révélé que les remakes de la quatrième génération de Pokémon sont réels et qu’il pense savoir quand ils seront publiés.

Depuis le lancement du premier refaire de la saga Pokémon avec Pokémon vert feuille Oui Pokémon rouge feu, toutes les quelques années Jeu habituel a redonné aux joueurs une certaine nostalgie avec plus refait de leurs différentes générations. Le dernier que nous avons pu jouer est Pokémon Rubis Omega Oui Alpha Saphir, donc ce qui suit devrait être Pokémon Diamant et Perle.

Bien sûr, pour le moment il n’y a rien de confirmé, et en tout cas ça disparaîtrait, logiquement, d’ici 2021. Bien sûr, les rumeurs n’ont pas manqué et, en fait, on a parlé possible remasters Oui refait de la franchise. Et curieusement, aujourd’hui un discours bien connu leaker sur la possibilité de voir Pokémon Diamant et Perle sous la forme de refait.

La 4e génération de Pokémon, Pokémon Snap et Pokémon Unite

A été le fuyant Kelios, une leaker Français qui dans le passé a déjà divulgué des informations pertinentes et exactes sur les produits, les émissions et les publicités de Nintendo, celui qui a abandonné son compte Twitter Quoi le prochain refaire de la saga Pokémon arrivera en novembre 2021.

Non seulement mentionner Pokémon Diamant et Perle, mais précise également que Pokémon Snap et Pokémon s’unissent, qui arrivera également en 2021 avec, en plus, Détective Pikachu 2. Tout comme il le dit, « Ce sera une bonne année pour Pokémon et il y en aura pour tous les goûts. «

Il faut se rappeler que c’est toujours une fuite et c’est loin d’être une information officielle. C `est vrai que Kelios a gagné la confiance de plusieurs de ses adeptes ainsi que d’autres fuites, mais tu ferais mieux de les saisir tweets le vôtre avec une pince à épiler et continue de vous attendre Nintendo parle plus fort.

