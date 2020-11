Les remakes de Disney Cruella, Pinocchio et Peter Pan peuvent aller directement à Disney +

Disney penserait à la première Cruella, Peter Pan et Wendy, et Pinocchio sur Disney +. Selon des sources proches du studio, aucune décision définitive n’a été prise pour le moment. Les trois films susmentionnés ont été développés et éclairés en vert avec l’intention d’ouvrir dans les salles de cinéma du monde entier, tout comme la plupart des remakes en direct de Disney l’ont fait au cours des dernières années. Mulan était le test pour le studio, qui a publié le remake sur Disney + avec une prime de 30 €.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’est pas clair si Cruella, Peter Pan et Wendy, et Pinocchio suivra le même chemin que Mulan avec des frais supplémentaires en plus du prix normal de l’abonnement, ou s’ils proposent les films gratuitement, comme la prochaine version de Noël de Âme. Warner Bros. propose une version gratuite de Wonder Woman 1984 sur HBO Max, avec une sortie sur grand écran. La suite très attendue sera gratuite pour les abonnés et le monde entier regardera comment cela se passe.

Disney a connu une augmentation importante de ses bénéfices directs aux consommateurs pour le quatrième trimestre, ainsi qu’une forte augmentation des abonnements Disney +. Lorsque la plupart des gens sont coincés à l’intérieur, ils recherchent du matériel de qualité pour passer le temps et ne pas penser à l’actualité. Avec le Guerres des étoiles franchise, l’univers cinématographique Marvel, les coffres-forts Disney et plus encore, Disney + s’est avéré plutôt solide cette année depuis ses débuts. Les résultats du quatrième trimestre ont montré une perte pour les parcs Disney et d’autres domaines, mais Disney + s’avère être un grand succès. En un an à peine, ils ont recruté 73,7 millions d’abonnés, là où Netflix, qui a 13 ans d’avance, compte 195 millions d’abonnés.

Disney examinerait toutes les options et même les plans d’urgence pour les trois versions. L’année 2020 a vu le secteur du divertissement s’arrêter. Les studios étaient coincés avec de tout nouveaux blockbusters possibles, et aucun cinéma dans lequel les sortir, même si certains films, comme celui de Christopher Nolan Principe a fini par bien réussir à l’étranger. Le dernier projet de Nolan n’a pas si bien fonctionné au niveau national, mais il fallait s’y attendre. Ainsi, tous les grands studios expérimentent et essaient de voir quelles seront les prochaines étapes, ce qui pourrait changer à jamais l’expérience cinématographique.

AMC et Cinemark ont ​​tous deux conclu des accords avec Universal qui permettent des fenêtres de cinéma plus courtes et une part de l’argent en streaming pour certains projets. C’est un accord que d’autres chaînes de théâtre et studios regarderont également à l’avenir pour voir comment tout se passe. Dans l’état actuel des choses, la crise de la santé publique en est à sa deuxième vague et l’hiver semble plutôt sombre, ce qui signifie que plus de gens passeront du temps à l’intérieur jusqu’à ce que les choses commencent à changer. Pour l’instant, nous devrons simplement attendre et voir ce que Disney décide de faire Cruella, Peter Pan et Wendy, et Pinocchio. Deadline a été le premier à rendre compte des possibles premières en streaming des remakes en direct.

