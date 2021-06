Les régulateurs britanniques enquêtent sur Google et Amazon pour ne pas en faire assez pour arrêter les fausses critiques de produits et services

28 juin 2021 13:21:54 IST

Les régulateurs britanniques ont déclaré vendredi qu’ils enquêtaient sur Google et Amazon, craignant que les géants en ligne ne fassent pas assez pour arrêter les fausses critiques de produits et services sur leurs plateformes. L’Autorité de la concurrence et des marchés a déclaré avoir ouvert une enquête formelle pour déterminer si les deux sociétés avaient enfreint la loi britannique sur la consommation en ne protégeant pas les acheteurs. Le chien de garde a commencé à examiner de fausses critiques sur certains grands sites Web l’année dernière – sans en identifier de spécifiques – au milieu du boom des achats en ligne alimenté par la pandémie.

« Notre inquiétude est que des millions d’acheteurs en ligne pourraient être induits en erreur en lisant de fausses critiques et en dépensant ensuite leur argent sur la base de ces recommandations », a déclaré Andrea Coscelli, directeur général de l’organisme de surveillance, dans un communiqué de presse.

« De même, il n’est tout simplement pas juste que certaines entreprises puissent falsifier des avis 5 étoiles pour donner la plus grande importance à leurs produits ou services, tandis que les entreprises respectueuses de la loi sont perdantes. »

L’AMC a déclaré que son enquête n’avait pas encore déterminé si l’une ou l’autre entreprise avait enfreint la loi sur la protection des consommateurs. Si tel est le cas, le chien de garde pourrait exiger qu’il modifie sa façon de traiter les faux avis ou qu’il soit poursuivi en justice.

Google et Amazon ont déclaré qu’ils travailleraient avec les régulateurs britanniques sur l’enquête.

« Pour aider à gagner la confiance des clients, nous consacrons des ressources importantes à empêcher l’apparition de faux avis ou de critiques incitatives dans notre magasin », a déclaré Amazon dans un communiqué. La société a déclaré qu’elle travaillait dur pour s’assurer que les avis « reflètent avec précision l’expérience que les clients ont eue avec un produit » et a noté qu’elle a bloqué 200 millions de faux avis avant qu’ils ne soient vus par les acheteurs.

Google a déclaré que ses « règles strictes indiquent clairement que les avis doivent être basés sur des expériences réelles, et lorsque nous constatons des violations des règles, nous prenons des mesures – de la suppression du contenu abusif à la désactivation des comptes d’utilisateurs ».

La CMA a déclaré que son enquête initiale qui avait commencé l’année dernière avait soulevé des inquiétudes spécifiques quant à savoir si les deux sociétés avaient fait assez pour détecter les avis faux et trompeurs et les supprimer rapidement de leurs sites.

Il s’inquiète en particulier des « modèles de comportement suspects » impliquant des avis, par exemple lorsque les mêmes utilisateurs évaluent les mêmes produits ou entreprises sans rapport à peu près au même moment.

Un autre signal d’alarme est lorsqu’un avis positif suggère que l’examinateur a été payé ou a été incité à l’écrire, a déclaré l’AMC.

Le chien de garde a déclaré qu’il se demandait si Google et Amazon en faisaient assez pour infliger des sanctions adéquates aux évaluateurs ou aux entreprises surpris en train de publier des critiques fausses ou trompeuses, afin de dissuader les contrevenants fréquents.

Il cherche également spécifiquement à savoir si les systèmes d’Amazon n’empêchent pas certains vendeurs de manipuler les listes de produits en combinant des critiques positives pour un produit avec une liste pour un autre.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂